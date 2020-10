Los verdaderos motivos por los que se acabó la carrera de Pepe Navarro en televisión

Pepe Navarro es uno de los rostros más reconocidos de la televisión española, tanto que se convirtió en toda una leyenda mediática en los años 90. Su popularidad en la pequeña pantalla comenzó a forjarse gracias a su peculiaridad a la hora de presentar, ya que, a pesar de tener una gran versatilidad, a lo largo de su trayectoria mostró multitud de facetas y siempre mantenía su personalidad, ya fuese un espacio informativo o de entretenimiento.

El presentador se formó como una estrella en los años 80, cuando se puso al frente de 'La tarde' en Televisión Española. Gracias a su éxito, seis meses después fue fichado para el 'Telediario 1' como petición de la dirección de informativos. Desde su aparición en el espacio, los datos de audiencia comenzaron a dispararse y, pocos meses después, regresó a su anterior formato.

Tras despedirse de la cadena pública, decidió probar suerte y emprender una carrera internacional. Fue entonces cuando comenzó a aparecer en la televisión latinoamericana, Univisión. Tiempo después, su triunfo le permitió trabajar durante varios años en Los Ángeles.

A finales de los 80, decidió volver a su hogar y se hizo un hueco en Canal Sur, en 'Por fin es viernes'. Meses después regresó a la casa que le vio crecer y se puso al frente de 'El día por delante' en TVE. Tres años después, se aventuró a dejarlo todo para comenzar un nuevo proyecto, dado que la oferta le resultó muy tentadora.

Su salto a Antena 3 - 'El gran juego de la oca'

En 1993 dio el gran salto a Antena 3, lo que le cambiaría la vida. En la cadena privada protagonizó sus trabajos más sonados. Se puso al frente de 'Vivir, vivir... Qué bonito', posteriormente llamado 'Todo va bien', y, de enero a junio de 1995, se encargó de presentar 'El gran juego de la oca'. Además, gracias a la confianza de Asensio Navarro, al mismo tiempo conducía 'Estamos locos', un espacio que alcanzó el 32% de cuota de pantalla.

Después de compatibilizar ambos programas durante una larga temporada, una parodia mal digerida por Jordi Pujol se cargó los dos formatos, dado que "Asensio era muy amigo de él". A pesar de ser líderes de audiencia, cancelaron sus programas por una supuesta falta de rentabilidad. No obstante, Navarro confesó en su libro que la decisión fue tomada por José Miguel Contreras, quien era el número dos en Globomedia en ese momento.

Además, en este concurso conoció a Ivonne Reyes, quien se convertiría en su pareja y en su pesadilla años después, ya que ella le acusó de dejarla embarazada y él negó que Alejandro Reyes fuese su hijo, lo que se comprobó después de varios años de juicios al obtener un negativo de la prueba de ADN. Esta etapa de su vida le convirtió en el protagonista de los programas del corazón, lo que también perjudicó a su trayectoria profesional.

Su intenso paso por Telecinco - 'Esta noche cruzamos el Mississippi'

En 1995, tras casi un década intentando crear un formato para cubrir la franja horaria de medianoche, Navarro obtuvo el visto bueno de Telecinco, en concreto de Mikel Lejarza. Fue entonces cuando el presentador se hizo con el trabajo más importante de su carrera, 'Esta noche cruzamos el Mississippi'. Cumpliendo un sueño, el periodista puso en marcha una adaptación propia del late-show americano, lleno de humor - con Florentino Fernández, Carlos Iglesias, Nuria González o Santiago Urrialde - y contenidos morbosos, entre los que destacaron las entrevistas a La Veneno y las dedicadas al caso de las niñas de Alcàsser. Esto último hizo que el espacio recibiese multitud de críticas por su tratamiento mediático. Asimismo, por el plató pasaron zoófilos, ninfómanas, coprófagos, proxenetas... Algo que nunca se había visto antes en la pequeña pantalla.

Sin embargo, tras rechazar la primera oferta de Antena 3, acabó cediendo: "Yo no me fui del Mississippi por capricho. A mí me hacen ofertas estrafalarias para que volviera a Antena 3, pero les digo a todas que no. Que no se olviden que me echaron de ahí y que en Telecinco me habían acogido. Pero cuando voy a hablar de mi nuevo programa en Telecinco, me voy a comer con un directivo y me dicen que hay que renovar con condiciones: entre ellas, que hay que cambiarle el nombre al programa porque a la madre de uno de los consejeros no le gusta", contó Navarro en una entrevista con Bertín Osborne en'Mi casa es la tuya'. "Me entraron los temblores y me lo pensé. Sabía que me la iban a jugar. Hablé con mi hermana y decidimos irnos a Antena 3 y así nació 'La sonrisa del pelícano'", agregó.

Pepe Navarro en 'Esta noche cruzamos el Mississippi'

Su conflictivo regreso a Atresmedia - 'La sonrisa del pelícano'

Fue por esto por lo que regresó a Antena 3 a pesar de haberse sentido infravalorado por la cadena. Así nació 'La sonrisa del pelícano', una continuación de 'Esta noche cruzamos el Mississippi'. Este formato mantuvo el éxito de su versión de Mediaset, sin embargo, esta vez si contaban con competencia. Javier Sardà se hizo con la victoria varios meses con 'Crónicas Marcianas', aunque durante tres meses consecutivos Navarro fue el líder. No obstante, el share no era la principal preocupación del presentador de Antena 3.

"Lo que no contábamos es que ya había empezado la guerra por los derechos del fútbol y el gobierno de Aznar fue a por Asensio. Me vi en la calle con mi equipo", confesó el presentador, dejando claro que fue el Gobierno quien desencadenó su despido, dado que forzaron a Asensio a abandonar Atresmedia tras las negociaciones del fútbol y el pacto de Nochebuena con Polanco. "Asensio tenía que sobrevivir, era, junto con Polanco, el único empresario en televisión. El Gobierno juega con él e inicia una persecución que acabó con Asensio fuera de su propia cadena", declaró el comunicador para una entrevista con 'Periodista Digital'.

Sus verdaderos problemas llegaron cuando los nuevos propietarios no le tragaban, como consecuencia de su enemistad con Pedro J. Ramírez. La cancelación de su espacio fue decisión de Juan Villalonga, quien era el máximo responsable de Antena 3 quitó del medio a Navarro como favor a Pedro J. Según le explicaron, su despido fue motivado por su intención de emitir un vídeo sexual de Pedro J., lo que él ha negado en múltiples ocasiones, dejando claro que no tendría sentido habérselo planteado, dado que Ramírez tenía mucho poder en la cadena.

"Encima el puto vídeo de Pedro J... Y me decían que lo iba a sacar yo esa noche, y era mentira ¡No lo he visto nunca! Circulaba por todos sitios, pero jamás iba a ser emitido en mi programa. Se organizó todo para cargarse ese espacio. La forma de la que nos echaron fue lamentable. Me dieron un sobre en plan franquista y me dieron media hora para abandonar Antena 3. Nos registraron uno a uno. Fuimos cacheados antes de salir", aseguró.

A pesar de esto, Atresmedia dio un comunicado en el que explicaban otras razones por las que habían tenido que cancelar 'La sonrisa del pelícano'. Tal y como expusieron, los contenidos del programa vulneraban el Código Deontológico aprobado por el Consejo de Administración de Antena 3 Televisión el 18 de agosto de 1997."La cadena ha podido constatar que dichos contenidos han seguido contraviniendo los principios en los que ha de basarse la programación de la cadena en orden al fomento de los valores éticos y humanos", denunciaron.

Para cerrar el caso, Antena 3 dijo que, en varias ocasiones, habían llamado a Navarro la atención por los contenidos, lo que él negó: "Es absolutamente falso que el presidente de Antena 3 o el director general de la cadena me hayan tenido que recordar, en numerosas ocasiones, y ni tan siquiera en una sola, el respeto al código. Cada día, sobre la mesa de los directivos estaba, a las dos o las tres de la tarde, la escaleta con los contenidos del programa. Nunca se hizo ni un solo programa cuyos contenidos no conociesen los directivos de la cadena".

A los tribunales con Atresmedia

Dada la situación, Atresmedia debía a Navarro 1.770 millones de pesetas por los programas no producidos y no emitidos. Aunque pactaron que serían 1.000, los directivos se echaron atrás y le ofrecieron 400. Fue por esto por lo que el presentador les llevó a los tribunales, lo que se pausó cuando llegaron a un acuerdo en el que permitían al periodista poner en marcha un nuevo proyecto: 'La Vía Navarro', un programa de entretenimiento en prime time que duró una sola temporada.

La cadena quiso sustituir el espacio de Navarro por 'La Central' con Jesús Vázquez para seguir compitiendo con Sardá. Estos cambios, que rompieron su acuerdo, provocaron que el comunicador se viera obligado a amenazarles con demandarles de nuevo. Para evitar darle una indemnización, Atresmedia volvió a pactar con él y le ofrecieron una sitcom, 'Papá'. Esta serie no interesaba a los directivos, por lo que apenas la promocionaron y la estrenaron a las 23:15 horas, lo que provocó que fuese cancelada después de emitir tres episodios. Así fue como terminó la relación de Navarro con Antena 3.

Pepe Navarro gana en los tribunales a Telecinco y Antena 3

El final de su carrera televisiva

Tras una larga temporada, en 2002, fue elegido para sustituir a Mercedes Milá en 'Gran Hermano'. En 2006 regresó a TVE con 'Ruffus & Navarro unplugged' para convertirse en el rival de Buenafuente en Antena 3 y Eva Hache en Cuatro. Su nuevo espacio arrancó obteniendo buenos datos, pero fue cayendo hasta ser cancelado un mes después de su lanzamiento.

Este fracaso comenzó cuando la UGT les denunció por "amarillismo" y CCOO hizo lo mismo por el elevado coste de su decorado. Tiempo después, el presentador asumió su culpa y reconoció que provocó varias dimisiones y destituciones que no les beneficiaron. De igual manera, miembros del equipo denunciaron el comportamiento de la hermana de Pepe y los caprichos del showman.

Cansado de luchar durante años con los directivos y las empresas de comunicación, Navarro fundó una editorial para escritores noveles, se convirtió en redactor de La Razón, se abrió un blog y emprendió una carrera como escritor y guionista, mientras vivía de sus rentas. Después de décadas viviendo del sector audiovisual y recibiendo palos por parte de todas las cadenas, Navarro afirmó que "la televisión es un sector manejado por dos grupos mediáticos que hacen lo que les da la gana, cuando les da la gana y como les da la gana, no respetan nada".