Los excesos de Andy y Lucas

Las salidas de tono de Andy y Lucas se están convirtiendo en algo habitual en los últimos tiempos. La primera polémica comenzó con la madre de Gabriel, el niño asesinado en Almeria, por mostrar en un concierto una camiseta en la que aparecían varios rostros de niños asesinados entre la que se encontraba la del pequeño. Y la segunda sucedía hace unos días tras insultar a la concejal de Fiestas de Órgiva, Granada, durante el concierto que ofrecieron en la localidad. Hasta ahora no se había conocido este lado oscuro del duo musical. Es más, sólo su cambio de aspecto físico, había suscitado tantos comentarios.

Vamos a analizar los dos casos más sonados:

Caso Órgiva

"Un pueblo, una localidad como esta no merece tener la concejala tan sinvergüenza que tenéis, así de claro os lo digo", comenzó a decir sobre el escenario Lucas González. Al parecer la reacción del cantante venía a raíz de los supuestos insultos que les había proferido la concejal. "Nosotros no hemos hecho nada, va ciega perdida, vosotros no merecéis la mamarracha que tenéis", agregó ante las más de 2.000 personas que estaban presenciando el concierto.

Así comenzó la última polémica del grupo. La regidora por su parte, explicó que "no se puede desacreditar de esa manera a una persona y toda la gestión de un equipo de gobierno". El grupo cobró unos 15.000 euros por esa actuación y fue la propia concejal de Fiestas quien los propuso, lo que hizo que se sintiese "muy afectada por lo ocurrido".

Caso Gabriel

También resultó excesiva la reacción del grupo musical ante las quejas de los padres del pequeño Gabriel por haber publicado una foto de su hijo en uno de sus últimos conciertos. “Estoy muy enfadado, solo quiero decir que somos famosos desde hace 16 años y no usamos la imagen de nadie”. Lucas mostró en un vídeo publicado en sus redes sociales el monumental enfado de los artistas con la actitud de los padres. “Pedimos disculpas si les hemos molestado, solo queríamos ayudar. Eso sí, luego que no pidan firmas a los ciudadanos”.

El enfado tuvo su inicio en las palabras de la madre al ver la foto de su hijo encima del escenario en una camiseta junto a otros niños asesinados o desaparecidos. La madre de Gabriel señaló que: “No sé si me amparan las leyes al respecto, pues no las conozco lo suficiente. Pero sí me ampara el sentido común cuando les pido que traten a mi hijo como si fuese el suyo. Y si ustedes deberían dar permiso para que su foto o nombre aparezca en un soporte público, nosotros creemos que también".

En el vídeo, Lucas opinó que si tuviera que pasar por la misma situación que los padres de Gabriel, le gustaría tener un apoyo como el mostrado por el grupo para que la causa no acabara en el olvido y seguir pidiendo justicia.

Derivas y encontronazos polémicos de un grupo que enamoró a toda España en 2003.