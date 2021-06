Los espectadores manifiestan su enfado ante la nueva promo de 'Pasapalabra': "Lo va a ver quien yo me sé"

'Pasapalabra' es uno de los concursos más vistos y seguidos de Antena 3, consiguiendo ser el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a la cadena, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras en el informativo de la noche.

Esto se debe a que los duelos entre concursantes han logrado enganchar a los espectadores, en concreto su batalla por completar 'El Rosco'. Por el momento, Pablo Díaz se ha convertido en el mejor de la prueba y en el concursante más longevo del concurso de Antena 3. Además, también ha estado a punto de hacerse con el bote en varias ocasiones, lo que le impidió el fallar la última letra que quedaba azul en 'El Rosco'.

En los inicios del programa en Antena 3, Díaz protagonizó el enfrentamiento más llamativo con Luis de Lama. La rivalidad entre ambos fue de las más seguidas por los espectadores, ya que ambos participantes fueron muy queridos por la audiencia. Tras la salida de Lama, Marta Terrasa se convirtió en una gran rival para Díaz, venciéndole en 'El Rosco' en alguna ocasión. No obstante, tras su derrota, Javier Dávila es el concursante que más difícil se lo está poniendo.

Este viernes, Antena 3 volvió a sorprender a los espectadores con una polémica promo del concurso en la que se ve como Pablo Díaz está a punto de llevarse el bote de 'Pasapalabra', el que acumula ya 1.780.000 euros. En los 11 segundos de vídeo, la cadena señala que "muy pronto" se podrá ver este momento en el espacio de Antena 3, dejando caer que Pablo podría resolver el Rosco por completo. Un resultado que se intuye al ver cómo todas las letras del panel están en verde excepto la X.

Sí, nosotros también nos hemos quedado sin respiración ??



Muy pronto en #Pasapalabra ?? pic.twitter.com/WkJwM5pep5 — Pasapalabra (@PasapalabraA3) June 18, 2021





Las reacciones del público

Por si fuera poco, durante los breves segundos que el concursante acapara la promo, se puede ver como se encuentra muy nervioso con la respiración entrecortada. No obstante, no hay más pistas sobre lo que pasará próximamente en el concurso y ya han comenzado a salir las especulaciones en las redes sociales. No obstante, esto ya sucedió meses atrás y la audiencia se sintió engañada, por lo que no han querido hacerse ilusiones.

Entonces, Antena 3 también emitió una promo que hacía pensar que Pablo Díaz se llevaba por fin el bote de ‘Pasapalabra'. A pesar de ello, aunque la cadena no lo confirmó, todo parecía indicar que iba a llegar el día en el que el concursante se llevaba el bote. Finalmente, esto no pasó y, cuando llegó el programa, solo se vio cómo el concursante se quedaba a una palabra de completar el Rosco.

A la cadena la estrategia le salió bien, ya que arrasó con los datos de audiencia. No obstante, los espectadores se sintieron engañados y no dudaron en arremeter con el programa. Por este motivo, esta promo similar ha despertado las mimas reacciones por parte del público y se han negado a ver el espacio al creer que volverán a ser engañados.

denuncia como nos volváis a engañar https://t.co/uhGcdvWoeB — Evaa ???? (@evaarodriiguuez) June 18, 2021

Como trolleen otra vez bombardeo el plató https://t.co/NQoEttQH9q — Emilio?? (@emiliomuca) June 18, 2021

ahora lo va a ver quien yo me sé https://t.co/6THYQwysij — jc (@juan6carlos_) June 19, 2021

Como sea mentira otra vez https://t.co/gdW98D4ChD — MEERY?? (@mariafferndz) June 19, 2021

Otro cebo para que luego no se haya llevado el bote no, gracias https://t.co/rDc2JHid3c — Julio López (@jlopr6) June 19, 2021