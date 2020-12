Los coaches de 'La Voz' en shock al ver como concursante a un importante presentador de televisión

Este jueves, se estrenó la segunda edición de 'La Voz senior' en Antena 3. Se celebró la primera gala de las audiciones a ciegas, la cual estuvo llena de risas y momentos emotivos, sobre todo cuando descubrieron tras sus asientos a un viejo amigo. Entre los concursantes se encontraba Andrés Caparrós, un conocido presentador de televisión y padre de Alonso Caparrós, colaborador de los espacios de Telecinco.

Durante la actuación de Caparrós padre, los coaches estuvieron a punto de darse la vuelta, pero hubo algo que les frenó, por lo que el presentador no consiguió pasar la audición y formar parte del concurso.

La sorpresa llegó cuando Rosana, Antonio Orozco, David Bustamante y Pastora Soler se dieron la vuelta y descubrieron a quien acababan de escuchar cantar una versión de Antonio Vargas Heredia, tema de Manolo Escobar. "¡No, no, no!", exclamó el ex triunfito al ver de quien se trataba.

Con las manos en la cabeza, muy sorprendidos por no haber sido capaces de identificar a Caparrós, Rosana y Pastora se acercaron para darle un abrazo y manifestarle su admiración. "¡Ay, Dios mío de mi vida!", gritó la andaluza.

"No me lo puedo creer", dijeron los cuatro al unísono. "No pasa nada, para mí esta experiencia tiene una gran importancia, porque empecé mi vida cantando en un concurso de cantantes noveles. Además, volver a Antena 3, aunque sea de una forma tan fugaz, es maravilloso. Y especialmente me emociona dar la mano a Pili", declaró el locutor muy emocionado al recordar que era el mismo plató en el que grabó 'Sorpresa, sorpresa' junto a Isabel Gemio.

Los coaches se disculparon y lamentaron no haberse dado la vuelta, en concreto Orozco, a quien le costó reaccionar: "Me he quedado sin palabras para explicar lo que ha pasado aquí. Lo que para ti es fugaz, para mí será eterno. Te agradezco tu saber estar, tu humor y tu actuación".

Pastora Soler se derrumba

"Él me presentó a mí en 'Quédate con la copla'... Le tengo tanto cariño... Ha sido una sorpresa enorme. Perdónanos, pero hemos disfrutado de tu interpretación preciosa. Esto es un regalo", reveló Pastora.

Nada más despedirse de Caparrós, Pastora Soler se derrumbó: "Qué pena me ha dado... Me ha dado un sentimiento...", confesó mientras se secaba las lágrimas y era animada por su compañera.

"Es que lleva toda la vida, me presentó él cuando era una niña... No lo voy a pensar más. Si no, no levanto cabeza", concluyó la cantante para dar paso al siguiente participante, aunque los demás también se quedaron muy afectados tras verle marcharse del escenario.