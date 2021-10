Lluvia de críticas contra 'La Sexta Noticias' por lo que se ve en pleno directo: "Innecesario"

Atresmedia ha vuelto con una nueva temporada llena de novedades, concretamente en laSexta. Durante todo el verano,'La Sexta Noticias' se llevó a cabo en un plató temporal, el mismo ejemplo que siguió 'Espejo Público' y 'Al Rojo Vivo',mientras se encontraban en plenas reformas. Tras meses de obras, este lunes, el espacio informativo ha reaparecido con un nuevo plató y novedades en su imagen gráfica.

El programa se ha renovado junto a nuevos medios técnicos y una imagen más modernizada, con el objetivo de dar al espectador una información visual más fácil de entender y más cómoda la vista. De la misma manera, también han presentado un nuevo estilo de plató, el que ha sorprendido mucho a los espectadores al ser muy diferente al anterior.

El nuevo escenario ha sido diseñado por la Dirección de Imagen y Creatividad de Atresmedia y presenta unas enormes pantallas verticales, imitando el estilo de la lectura de las noticias en los teléfonos móviles, que es el medio por el que más se consume la información a día de hoy.

Asimismo, el plató cuenta con su propia estructura, ya que cada uno de los lugares que lo integran determinará la manera de contar las noticias. De esta manera, el espacio apuesta por la movilidad y será la información la que obligue a las presentadoras a moverse de un escenario a otro y a dar parte del informativo levantadas, estando acostumbrados al estilo tradicional de estas sentadas tras la mesa.

Lo tradicional también volverá con llamativos cambios. Las mesas serán más altas, hexagonales y móviles, ambientando su forma en el logotipo de la cadena, dado que los informativos de laSexta se representan con un corazón. De esta manera, el programa pretende destacar como informativo y ser reconocible tan solo por su aspecto, sin tener en cuenta la marca de la cadena.

Por otro lado, en torno a las novedades técnicas, el equipo ha incorporado el ‘video mapping’, una herramienta que no se había utilizado nunca antes en los informativos. Este técnica permite que el decorado sea más atractivo al aportarle movimiento y, además, reforzará el grafismo de las noticias. Esto también se verá potenciado por el uso de la 'realidad aumentada'.

Este cambio drástico en el plató de 'La Sexta Noticias' ha resultado ser muy llamativo, por lo que no ha pasado desapercibido para los espectadores. Como consecuencia, muchos han utilizado sus redes sociales para manifestar su disgusto con la nueva imagen del plató, ya que creen que más que un informativo parece un espacio de entretenimiento o magacines como 'Más vale tarde' o 'La Sexta Noche'.

El nuevo diseño de @sextaNoticias es horrible y las músicas... ????‍?? Que por cierto hoy quien las esta poniendo? Un ratito suena, otro no, ahora si, luego ya no, jajajajajajaja a ver si ponen unas buenas peleas con ese colchón musical jajajaja

No sé si el nuevo grafismo de la @sextaNoticias me gusta o no. Arriesgado, desde luego, pero me choca quizás por lo inesperado. Esa tipografía blanca… amarillos y verdes a tope… Sí que me gusta mucho la barra inferior con la fecha, el logo y la hora. pic.twitter.com/om23BolBX2