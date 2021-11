Lluvia de críticas contra 'Sálvame' por lo que hacen con el documental de Dolores Vázquez: "No aprenden"

El estreno de 'Dolores: La verdad sobre el Caso Wanninkhof' en Telecinco ha sido todo un éxito. Como consecuencia, 'Sálvame' ha dedicado gran parte del programa al espacio que desvela los detalles del caso de Dolores Vázquez, quien fue condenada injustamente por el asesinato de Rocío Wanninkhof.

Además, Jorge Javier Vázquez también ha vuelto a ocupar su puesto de trabajo tras unos días de baja por una laringitis aguda que le exigía unos días de descanso. Su vuelta ha sido al frente del debate dedicado al documental. Entre los colaboradores, se encontraba Toñi Moreno, dado que es la productora ejecutiva del documental producido por Unicorn Content. Junto a ellos se encontraban David Aleman, sociólogo y colaborador, Miguel Ángel Almodóvar, la psicóloga Ana Isabel Gutiérrez y las colaboradoras habituales del espacio como Belén Esteban y Gema López.

Los colaboradores del programa de Telecinco han analizado y repasado algunos de los momentos más destacados del segundo episodio del documental. Los presentes en la mesa de debate han hecho hincapié en los diferentes errores que cometieron con Dolores Vázquez a la hora condenar injustamente a la protagonista, ya que no tenían pruebas fehacientes que demostrasen que ella había matado a Rocío Wanninkhof.





A raíz de esto, el presentador aseguró a los espectadores que habían logrado hablar con Alicia Hornos, la madre de Rocío. Logrando así las primeras declaraciones que ha dado a la televisión tras la emisión del mencionado documental en HBO Max. Para completar la información, el equipo del programa de Telecinco mandó al reportero José Antonio León a Mijas, la localidad en la que Rocío Wanninkhof desapareció y fue asesinada en 1999.

El reportero realizó una conexión en directo con el programa e informaba desde el descampado en el que se encontró el cadáver de Rocío. Este momento, es lo que hizo estallar a la audiencia, ya que muchos consideraron que no era adecuado trasladarse al lugar donde se produjo el asesinato.









"Os perdéis en el morbo siempre"

"Os perdéis en el morbo siempre", "Esto de enseñar donde murió Rocío es morbo e innecesario", "Pero que necesidad hay de ir al descampado ese, de verdad esta gente no aprende", "¿Es necesario ir al lugar donde asesinaron a Rocío? Os perdéis en el morbo siempre, da igual el tema del que habléis", "Pero qué hace José Antonio León, una cosa es hablar del documental y otra comenzar a hacer un circo nuevamente de ese caso, está gentuza no aprende nada", se quejaban algunos espectadores desde Twitter.

"Ya están los de Sálvame haciendo circo con el caso Rocío Wanninkhof (1999). En directo en Mijas. Mare... Esta gente no tiene decencia. Lo que no dice Jorge Javier es que él y sus camaradas son partidarios de tener en la calle a tipejos como Tony A. King, asesino de Rocío y Sonia", agregaba otro usuario.

Asimismo, muchos han señalado el hecho de que Belén Esteban se encuentre sentada en el debate con otros expertos. Esto no ha gustado a muchos y no han dudado en criticar al espacio de Telecinco por contar con ella como colaboradora en un asunto como este. "No sé qué pinta el caso Waninnkhof en Sálvame, ni entiendo cómo periodistas y expertos en sucesos se sientan en ese plató a debatir con la Potorra. Sois mala gente y carroñeros", "Me da vergüenza ajena", comentaban.

A pesar de ello, la Princesa del Pueblo se ha mostrado del lado de Dolores Vázquez durante todo el debate: "A mí me parece mal todo, pero lo que peor me parece es que ni el fiscal, ni los jueces, ni el jurado, ni el Estado, ni el ministro… Hayan tenido una palabra de arrepentimiento, de perdón. Me parce vergonzoso que a esta señora no se le haya indemnizado con ni u duro ¡Ni un duro! ¿A Alguien de nosotros nos han quitado 1 día de libertad? A mí no. Y a esta señora le han quitado muchos meses… Yo creo que ya es hora de que alguien le pida perdón".

#yoveosalvame. Me da vergüenza ajena ver a Belén Esteban en esta mesa — paraque (@RuejoMar) November 22, 2021

Y como experta en el caso Wanninkhof ??????tachán: Belén Esteban??????, vamos a ver otro canal que no sean estos payasos. — Olviture (@olviture) November 22, 2021

Bonita mesa d debate les ha quedado en Sálvame con una Psicóloga forense un periodista de sucesos un periodista que cubrió la información la productora de la serie...Y BELÉN ESTEBAN. En serio??? Pero q enchufe tiene esa señora q no sabe ni expresarse? No había alguien +preparado? — Carmen Retamosa (@retamosa_carmen) November 22, 2021

No sé qué pinta el caso Waninnkhof en sálvame, ni entiendo cómo periodistas y expertos en sucesos se sientan en ese plató a debatir con la Potorra. Sois mala gente y carroñeros. — sag (@Come_to_my_mind) November 22, 2021

Ya están los de Sálvame haciendo circo con el caso Rocío Wanninkhof (1999). En directo en Mijas. Mare... Esta gente no tiene decencia. Lo que no dice Jorge Javier es que él y sus camaradas son partidarios de tener en la calle a tipejos como Tony A. King, asesino de Rocío y Sonia. — Maite ?????????????? (@TeresaVOrtiz) November 22, 2021

Pero que hace Jose Antonio León, una cosa es hablar del documental y otra comenzar a hacer un circo nuevamente de ese caso, está gentuza no aprende nada #yoveosalvame — InsideTv (@Yeye20136637) November 22, 2021

Es necesario ir al lugar donde asesinaron a Rocío? Os perdéis en el morbo siempre, da igual el tema del que habléis. #yoveosálvame — Reporter?? (@TvReporteR5791) November 22, 2021

Pero que necesidad hay de ir al descampado ese, de verdad esta gente no aprende ?? #yoveosalvame — ???? Ana?? (@sailorartermis) November 22, 2021