Llega a Disney+ la segunda temporada de "Diario de una futura presidenta"

La historia de Elena Cañero-Reed, la futura líder cubano-americana, continuará el próximo 18 de agosto en Disney+ en la segunda temporada de la serie "Diario de una futura presidenta", según ha informado este viernes la plataforma en un comunicado.

"Diario de una futura presidenta" es una creación de la showrunner Ilana Peña ("Crazy Ex-Girlfriend") y está parcialmente inspirada en su propia adolescencia. La crítica, ha asegurado Disney+, ha ensalzado la serie "por la autenticidad del retrato de una adolescente latina y de sus amigos y familiares".

La historia de Elena Cañero-Reed, la futura líder cubano-americana, continúa en esta segunda temporada cuando empieza 1º de la ESO y cuenta su historia a través de extractos del diario de Elena cuando tenía 13 años.

En este relato sobre el paso a la edad adulta se conocerán los cambios que tiene que superar en el instituto y que la llevarán a convertirse en la presidenta de Estados Unidos.

Tess Romero interpreta a la joven Elena Cañero-Reed junto con la productora ejecutiva Gina Rodríguez ("Jane the Virgin"), que encarna a Elena adulta y que va reapareciendo a lo largo de la temporada. Representa a la futura Elena y su conciencia, que la guiarán en su periplo desde el instituto hasta la Casa Blanca.

"Diario de una futura presidenta" también está protagonizada por Selenis Leyva ("Orange is the New Black") como Gabi, la madre de Elena; Charlie Bushnell como Bobby, el hermano de Elena y Michael Weaver como Sam, el novio de Gabi.

El reparto que retoma sus papeles incluye a Jessica Marie García como Camila, la colega de Gabi; Carmina Garay como Sasha, la mejor amiga de Elena; Sanai Victoria como Melissa, la compañera de clase de Elena; Harmeet Pandey como Jessica, la amiga de Elena; así como Brandon Severs y Nathan Arenas como Liam y Danny, los amigos de Bobby.

"Diario de una futura presidenta" es una producción de CBS Studios en asociación con I Can and I Will Productions y su primera temporada se estrenó en enero de 2020.