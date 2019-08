El llamamiento desesperado de Macarena Gómez a través de las redes sociales

El amor por los animales no tiene límite y es por ello que la actriz Macarena Gómez ha hecho un llamamiento desesperado a través de sus redes sociales para encontrar a su perro desaparecido. Se trata de una perra mestiza con el pelaje blanco y marrón llamada Costra que se ha escapado de casa por la zona de la Jonquera en Girona.

Uno de los rasgos que harán más fácil su identificación por parte de los seguidores de la zona es que la perrita tiene una costra en lo alto de su cabeza, por eso responde al nombre de Costra. Sin duda, un dato importante a tener en cuenta a la hora de buscarla por los alrededores de la zona. Según la actriz, no es la primera vez que se escapa de casa por lo que su llamamiento es más desesperado aún.

“Mi perra Costra se ha vuelto a ir de casa!!! Importante: Tiene una costra en la cabeza. Por la zona de La Jonquera, Cabanas, Capmany, San Climent , Alto ampurda. Por favor, si la ha visto alguien llamar al tlf +34 681 045 018 ( no es mi tlf)”, ha escrito en sus redes sociales. Tal y como ha dicho ella, no se trata de su teléfono personal por lo que pide por favor que no se utilice el número para otra cosa que no sea avisar de que su perrita ha aparecido.

Si has visto algún perro por la zona que coincida con las características descritas por la actriz, por favor ponte en contacto con ella a través de sus redes sociales o del teléfono que ha facilitado para ello. La angustia de pensar que puedes perder a tu mascota es uno de los peores sentimientos que se pueden experimentar cuando se tienen animales en casa. Esperamos que la historia acabe con final feliz y Costra pueda volver a casa sana y salva pronto.