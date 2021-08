Lidia Torrent fuera de 'First Dates': la razón por la que va a terapia y las pullas a Matías Roure tras romper

Lidia Torrent es popularmente conocida por ser una de las camareras más famosas de la televisión. Aunque su nombre resuena en la pequeña pantalla desde la cuna. Es hija de la conocida modelo y presentadora Elsa Anka y Miguel Torrent, quienes se separaron años después. A pesar de ello, actualmente, ha logrado hacerse un hueco en la televisión por sí misma.

Siguiendo el ejemplo de su madre, comenzó haciendo sus primeros pinitos como modelo y también fue imagen de campañas publicitarias de algunas marcas. Sin embargo, el trabajo que le dio el empujón que le convirtió en un popular personaje televisivo fue 'First Dates'.

A pesar de ello, antes de acompañar a Carlos Sobera en el espacio de Cuatro, participó en otros formatos. Formó parte de programas como 'El debate de GH 15’, 'Pecadores' o 'Campanadas del amor' (2017). No obstante, la catalana decidió continuar con su formación y compagina su trabajo en televisión con sus estudios de Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas.













Su vida antes de 'First dates'

En 2015 se dejó ver en 'Gran Hermano'.Torrent entró como concursante en la casa de Guadalix para formar parte de un juego en el que el concursante que adivinase su secreto tendría un pase directo a la final. Dentro del mismo formato, aunque en otra edición, también formó parte de la llamada 'grada junior' en el debate de 'Gran hermano VIP', donde compartió asiento con Ares Teixidó y de lo que surgió una gran amistad.

Como modelo

Antes de dar el salto a la pantalla, Torrent trabajó como azafata de imagen para varias marcas comerciales y también desarrolló su carrera como modelo, tanto de pasarela como de fotografía. Incluso desfiló para una pasarela tan importante como la 080 de Barcelona.

A pesar de haber destacado como modelo y haber heredado el talento de modelar de su madre, la colaboradora siempre lo ha tenido claro. “La verdad es que me hizo mucha ilusión poder desfilar en la 080, fue una experiencia muy bonita, pero mi deseo es seguir en el ámbito de la comunicación”, aseguró en una entrevista.













Su propio programa

Gracias a su experiencia frente a las cámaras, ya sea como modelo o comunicadora, Torrent estrenó un programa de entrevistas a personajes populares en su cuenta oficial de Instagram: 'Trece a las trece'. El formato consiste en que la presentadora hará las mismas trece preguntas a los diferentes famosos que pasen por su espacio. Por su formato han pasado conocidos personajes como Tania Llasera, Christian Gálvez, Irene Villa, Ana Milán o Roberto Leal.

“Siempre he tenido una profunda curiosidad por el lado más 'invisible' de las personas, por el mundo interior de cada uno. Entonces hice un brainstorming de posibles preguntas a hacer con respecto a esa faceta personal, y elegí 13, que es mi número favorito y lejos de las supersticiones, me ha dado siempre muy buena suerte”, contó la conductora sobre su formato en una entrevista para Gtres.

“Mi intención al crearlo fue el que la gente pueda encontrar cierta inspiración, aliento o utilidad en lo que se hable, además de entretener porque habrá preguntas acerca de curiosidades. No pretendo que sea nada sumamente trascendental, sí algo ameno y distendido. Es algo mío y ha sido chulo darle forma”, aclaró ella.





Complicada infancia

A pesar de haber tenido la vida resuelta como consecuencia de la profesión de sus padres, Torrent no lo ha tenido tan fácil. La joven vio su vida muy afectada por la separación de sus padres, una decisión que fue complicada para ella y que le cambió su rutina, al igual que le hizo crecer antes de tiempo.

“Tengo 26 años, vivo en este mundo, pero, sí, soy un poco viejoven, me lo dicen mis amigos. A ver, no soy un muermo de persona, pero sí hiperresponsable, salvadora, cuidadora. Mis padres se separaron cuando yo tenía 12 años, mi madre trabajaba y tuve que cuidar de mi hermano pequeño, llevarle a clases, estar para él. Adquirí responsabilidades que no me correspondían y eso me ha hecho ser muy consciente de todo”, ha contado en una entrevista, aunque señalándolo como un hecho que la cambió, no como algo negativo.

La relación con su madre

No obstante, siempre ha mantenido una relación “muy especial” con su madre: “Tenemos un vínculo muy especial. Hemos crecido juntas, hemos sido una familia de tres, somos un poco espejo y reflejo la una de la otra, y, aunque tengamos nuestros desencuentros, somos muy cómplices. A veces bromeamos diciendo que debimos de ser hermanas en otra vida”.

El motivo por el que va a terapia

En una entrevista para 'El País', Torrent confesó que “lleva muy mal ser el centro de atención”, por lo que decidió ir a terapia: “Llevo muy mal ser el centro de atención. Y es algo que he ido trabajando mucho tiempo en terapia, porque en el momento en que siento eso, tiendo: bueno, tendía, a hacerme pequeñita. He tenido que florecer por dentro para mí para poder florecer por fuera. Tendía a hacerme una lenteja. Por eso, el piropo que más puedo valorar es el de que soy una persona interesante, es del único que presumo”.













Sus aficiones

Aunque le apasiona su trabajo y se está formando para dedicarse de lleno a la comunicación, Torrent dedica su tiempo libre a otras actividades. Tal y como contó en una entrevista, dedicó su tiempo a sus aficiones durante el confinamiento: “Estoy leyendo, devorando la serie de Blacklist, haciendo deporte, escribiendo, hinchándome a vídeollamadas día y noche sin faltar a la de las 21h, que es sagrada, para tomarnos una copa de vino”.

Asimismo, también disfruta de su tiempo mejorando su formación: “Estoy trabajando en mi crecimiento y desarrollo personal, estudiando italiano, entreteniéndome haciendo Tik Tok, reactivando el bailar siguiendo clases online y ahora, que le va a llegar una guitarra a mi hermano, aprender los dos de forma autodidacta”.

Entre todos sus hobbies, siempre intenta sacar un hueco para el deporte, dado que considera que es muy importante cuidarse: “Después de muchos intentos fallidos, he conseguido hacer del deporte un hábito. Ya no soy yo la que tiene que enviarle el mensaje al cerebro para entrenar, sino que es él el que me lo envía a mí y empezaba a pensar que ese día nunca iba a llegar. Estoy entrenando con una chica que sube vídeos muy cuidados a YouTube trabajando zonas concretas del cuerpo”.

No obstante, como cualquier ser humano, cuenta con una serie de vicios a los que no puede renunciar: “Como muy sano, pero no pasa un solo día en mi vida en el que no coma chocolate”. Por otro lado, siempre se ha mostrado en sus redes sociales como una fiel aficionada del Barça.













Vínculo con Lara Álvarez

Además de profesión, Lara Álvarez tiene más cosas en común con Lidia Torrent. Actualmente, la camarera de 'First Dates' mantiene una relación con la ex pareja de la presentadora de 'Supervivientes'.

A finales de 2019, Torrent comenzó un romance con Jaime Astrain, ex futbolista y colaborador de 'El chiringuito de jugones', y dice estar muy ilusionada. No existe ningún conflicto entre ambas colaboradoras, ya que Álvarez tuvo un breve romance con Astrain a finales de 2017, hace ya tres años.

“Es una persona muy especial… Es una persona súper educada, muy buena, muy prudente, muy atento. A nivel personal, es una persona muy interesante”, confesó Torrent en una entrevista para 'Hola', dejando claro que está muy enamorada de su pareja.

“No me esperaba a sentir algo tan pronto por alguien, pero los ritmos de cada uno son así. No se eligen estas cosas. Siempre he pensado que el amor te elige y no al revés”, reconoció, ya que a mediados del mismo 2019 lo dejó con su anterior pareja, Matías Roure, con quien llevaba tres años.













Su ruptura con Matías Roure

Fue en televisión, entre programa y programa, donde conoció a su ex pareja. Matías Roure y Torrent trabaja juntos en 'First Dates', ella como camareros y él como barman del espacio de Cuatro, por lo que se conocieron en 2016 en el programa presentado por Carlos Sobera.

Aunque estuvieron enamorados durante años, no fue a primera vista, dado que al principio no se llevaban bien. "Lidia al principio me caía mal. Nos caíamos mal porque estábamos todo el día juntos y saltaban chispas", confesó Roure. Sin embargo, en mayo de 2017, decidieron dar un paso más a su relación y se fueron a vivir juntos.

Su relación era todo un sueño para los seguidores del programa de Mediaset, pero, aunque parecía estar consolidada, decidieron poner punto y final a su relación en 2019. Esta noticia apenó tanto a sus seguidores como a la madre de ella, Elsa Anka, ya que estaba encantada con el novio de su hija.

Fue Roure quien confirmó su ruptura a través de sus redes sociales, ya que dedicó una mensaje de despedida a su ahora ex pareja: “Hay caminos que se cruzan y hay otros que se separan, nuestra historia fue bonita. Gracias. Se feliz”. Este mensaje dio a entender que la ruptura había sido de mutuo acuerdo y que mantendrían una relación cordial. Sin embargo, los seguidores de la pareja ataron cabos y encontraron significado a los mensajes que Torrent había publicado en su Instagram días antes del anuncio de su ruptura.





“Te quema el ego, no el desamor” o “La hipocresía en el amor cuando uno no quiere perder aquello que no está dispuesto a cuidar”, escribía la colaboradora de Mediaset, dejando claro que algo no había ido bien en su relación.

Aunque ambos han seguido sus vidas por separado, continúan viéndose a diario, dado que siguen trabajando juntos en el programa de Cuatro. Todo indica que, finalmente, mantienen una buena relación, ya que siguen mostrándose cómplices en el programa y continúan codo con codo en 'First Dates' sin necesidad de remover el pasado o lanzarse alguna que otra pulla.













Incluso Roure se mostró muy feliz por ella cuando fue preguntado por el novio de su ex pareja. “Me parece genial. Si ya no estamos juntos, lo normal es que cada uno rehaga su vida, es parte del show. A mí me parece perfecto que esté bien, me pone muy feliz y todo. Pero bueno, cada uno tiene que rehacer su vida y ya está, es lo que toca”, aseguró el también modelo.