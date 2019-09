Las tajantes palabras de Macarena Gómez que sentarán muy mal al "feminismo radical"

Macarena Gómez, actriz en la serie de televisión "La que se avecina" y que próximamente estrenará trabajos bajo la dirección de Álex de la Iglesia y José Luis Garci, ha realizado esta semana unas declaraciones sobre el "feminismo radical" que pocos podían esperarse. Especialmente, por su rotundidad. La intérprete insiste en que ella huye de cualquier conducta que la pueda confundir con una 'feminazi', ya que considera que existe un "feminismo radical".

En una entrevista publicada este domingo en el diario "El Mundo", Macarena señala que el feminismo radical "son esas mujeres que están continuamente degradando al hombre, considerando que el hombre es malo para todo. Yo he tenido muchas discusiones por este tema con mujeres, con compañeras, con amigas de toda la vida. En mi casa me educaron muy bien, en mi casa nunca he visto machismo y mi marido es cero machista. Me hace la cena todos los días y ni se le pasa por la cabeza sentarse en el sofá y decirme que la haga yo. Yo no he vivido el machismo", ha contado.

Macarena tampoco se siente molesta por si un compañero suyo cobra más por el simple hecho de ser hombre puesto que ella jamás pregunta por los salarios de los otros. "Eso no se puede preguntar nunca. Lo primero que me enseñó mi representante cuando empecé en esta profesión es que nunca en la vida se puede preguntar por el sueldo de tus compañeros, nunca. Y nunca lo he preguntado". Y añade: "También puede haber compañeras mías mejor pagadas que yo, y seguramente yo llevo más años en la profesión que ellas"

Por último, la actriz considera que la falta de representación de mujeres en el cine es "un tema problemático". "Yo creo tanto en la meritocracia que nunca que me he planteado si hay más hombres que mujeres en mi trabajo. No me lo planteo", asegura.