Las series que no te debes perder en agosto

Las plataformas no descansan en agosto, mes de las vacaciones estivales por excelencia, sino, al contrario, proponen hasta una decena de estrenos, como "Carnival Row", de Amazon Prime Video, que competirá con el regreso de "Las chicas del cable" (Netflix) o el final de la sexy "The Affaire" (Movistar). Pero es la compañía de la "taquilla en casa" (Home Box Office) la que despliega más actividad con los estrenos de seis nuevas series, mientras sus competidores optan por ofrecer sus nuevos argumentos de uno en uno: es el caso de TNT, que estrena "The Detail"; Filmin, "Home ground"; Netflix, "Cristal oscuro" y Amazon, "Carnival Row".

1. ORLANDO BLOOM Y CARA DELEVIGNE, PROTAGONISTAS DE "CARNIVAL ROW"

"Carnival Row", la gran apuesta de Amazon Prime Video, es una "locura" de Travis Beacham ("Pacific Rim") que tiene a Orlando Bloom y Cara Delevingne como protagonistas de una compleja historia de amor ambientada en un mundo victoriano que recuerda al Londres de Sherlok Holmes donde seres mitológicos y humanos intentan coexistir a pesar de que las criaturas tienen prohibido vivir, amar o volar en libertad. Se estrena a final de mes.

2. "LAS CHICAS DEL CABLE", DE NUEVO ENCHUFADAS

Netflix estrena el 9 la cuarta temporada de la primera serie que produjo en España, esta vez, con Blanca Suárez, Nadia de Santiago, Maggie Civantos, Ana Fernández y Ana Polvorosa conviviendo en un momento histórico: es septiembre de 1931, ha pasado un año desde que explotó la Compañía y en España se instaura la República. El cambio de vida en la calle, con la lucha por la igualdad, los derechos y las libertades de la mujer, el acceso a cargos públicos o el derecho al voto marcarán un antes y un después para "Las chicas del cable", abanderadas de esta nueva era, pero en constante lucha por la libertad.

3. LA HIJA DE COLE Y ALISON SE ENCARGARÁ DE CERRAR "THE AFFAIRE"

La quinta y última temporada de "The Affair" hace una crónica delas consecuencias de los horribles acontecimientos que tuvieron lugar en la anterior, con Helen (Maura Tierney) empezando una relación con un popular actor (interpretado por Claes Bang), y Noah (Dominic West) ocupándose de su familia. Y Anna Paquin, que interpreta a la hija adulta de Alison y Cole, regresa para descubrir lo que le sucedió a su madre y cerrar del todo esta historia.

4. DESPLIEGUE HBO DEL 1 AL 21: DE "LAMBS OF GOD" A "BEFOREINGERS"

Con una batería impresionante de propuestas para el verano, HBO empieza el día 1 la emisión de "Lambs of God", un cuento gótico, retorcido y macabro que protagonizan por tres monjas, cada una de una generación distinta, que viven en una isla, con Ann Dowd ("El cuento de la criada") al frente del reparto. El 19 llega "Los Gemstone" una comedia de Danny McBride sobre una familia televangelista de larga tradición de desvío del camino correcto, protagonizada por John Goodman, Adam Devine, Idi Patterson y el propio McBride. Y el 21, "Beforeigners (Los visitantes)", la primera serie original noruega de HBO Europa, una historia de los creadores de"Lilyhammer", Anne Bjørnstad y Eilif Skodvin, en la que unos destellos de luz que se producen en océanos de todo el mundo hacen aparecer personas de tres épocas del pasado: la edad de piedra, la era vikinga y el final del siglo XIX.

5. DE CANADÁ LLEGAN LAS MUJERES DETECTIVES DE "THE DETAIL"

Tres mujeres detectives del departamento de homicidios de la policía metropolitana de Toronto son las protagonistas de esta serie de TNT que combina crímenes y asesinatos con las vidas personales de las policías, en diez episodios disponibles desde el día 22. Son la detective Jacqueline "Jack" Cooper, que lo ha aprendido todo en las calles; su mentora la detective Stevie Hall, experta en interrogatorios, y la jefa de ambas, Fiona Currie, la responsable de la unidad de homicidios que se entrega en cuerpo y alma a su trabajo.

6. "HOME GROUND": LA ENTRENADORA QUE TODOS LLEVAMOS DENTRO

El 'showrunner' noruego de 31 años Johan Fasting es el responsable de "Home Ground", una serie que cuestiona los esquemasbásicos que rigen el fútbol cuando un equipo que acaba de ascender a la Eliteserien (la Primera División noruega) se queda sin entrenador repentinamente y ofrecen el cargo, por primera vez, a una mujer. La elegida es Helena Mikkelsen, entrenadora que ha llevado a su equipo hasta la semifinal de la Champions femenina, a pesar de lo cual las suspicacias de género queman, incluso en uno de los países más avanzados del mundo. La serie, disponible en Filmin desde el 13.

7. NETFLIX RECUPERA LA MAGIA DEL "CRISTAL OSCURO" DE LOS 80

Precuela de diez episodios de la película de culto creada por Jim Henson y Frank Oz en los años ochenta, la serie "Cristal oscuro", hecha también con marionetas y ambientada en el mismo mundo mágico, entrará al catálogo de Netflix el último día del mes. Louis Leterrier ("El increíble Hulk") es el encargado de dirigir esta adaptación que "vuelve a la vieja escuela y al encanto de las marionetas, limitando el uso de pantallas verdes y creación digital todo lo posible", ha explicado.

8. LOS NARCOS HABLAN BRASILEÑO EN "PICO DA NEBLINA"

"Pico da neblina" es la historia de un joven traficante de SãoPaulo que decide dejar atrás una vida delictiva y utilizar su conocimiento para vender legalmente el producto, junto a un socio e inversor sin experiencia; en realidad, un análisis social de la situación creada en Brasil tras la legalización de la marihuana. La serie de diez episodios llega el domingo 4, producida por el renombrado Fernando Meirelles ("Ciudad de Dios") y dirigida por su hijo Quico Meirelles.

9 y 10. SEGUNDAS TEMPORADAS, NO SOLO BUENAS. A VECES, MEJORES

"The Son", la serie de AMC ambientada en el far west deprincipios del siglo XX y protagonizada por Pierce Brosnan, estrena el día 11 su segunda temporada, que retoma los problemas de la familia McCullough, mientras la moderna familia Roy, los protagonistas neoyorquinos de "Succession" (HBO), se enfrentan a complejas decisiones en la nueva tanda de capítulos. Y también segunda ronda de 8 episodios (dos de ellos dirigidos por David Fincher), para "Mindhunter" (Netflix), con los agentes del FBI investigando a asesinos como Charles Manson y Dennis Rader, y para la terrorífica "Ligera como una pluma", con 16 nuevos capítulos en los que McKenna, acosada por una misteriosa crisálida en su espalda, necesita recurrir a Violet.