Las polémicas palabras de Jorge Javier Vázquez sobre Albert Rivera y Arrimadas

Jorge Javier Vázque ha alcanzado las vacaciones de verano muy feliz porque la última edición de "Supervivientes", con Isabel Pantoja como gran protagonista, se ha convertido en uno de los programas más vistos del año. La estrella de Telecinco regresara en septiembre a "Sálvame" y posteriormente a "GH VIP". Antes, está disfrutando de unos días de descanso fuera de los focos y las cámaras de televisión. Sin embargo, Jorge Javier ha escrito en su blog de Lecturas un post donde recoge sus inquietudes sobre la investidura fallida de Pedro Sánchez y habla sobre la estrategia política que están llevando a cabo en Ciudadanos

Vázquez, que ha reconocido que en las últimas elecciones ha votado a PSOE y a Manuela Carmena—asegura que le “sale del alma” no votar en caso de que haya nuevas elecciones en noviembre. "¿Para qué?” Que no me vengan luego con la monserga de que es un derecho precioso que no podemos perder. Votar se está convirtiendo en un suplicio”, ha dicho.

Pero sus palabras más duras han tenido como destinatarios a Albert Rivera e Inés Arrimadas. “Han hecho suya la filosofía de Encarna Sánchez y andan sembrando el caos allá por donde pasan. Son nuestra pareja patria de 'House os Cards'. Cada vez que los veo, cambio de canal para no encabronarme”. Además, ha asegurado que Rivera lo tiene “desconcertado”: “No mola nada este Rivera y no le favorece el mal rollo que ha adoptado como forma de conducta”.