El lapsus de María Rey con Franco y el 2 de mayo que ha enfadado a Pérez Reverte

La Real Casa de Correos, situada en la madrileña Puerta del Sol, ha acogido este jueves la celebración institucional del Dos de Mayo. En dicha fiesta se conmemora el levantamiento de la ciudad de Madrid contra las tropas napoleónicas en 1808. Una protesta que provocó que se extendiera por todo el país una ola de proclamas de indignación y llamamientos públicos a la insurrección armada que desembocarían en la guerra de la independencia española.

Cada año, la ciudad de Madrid celebra ese 2 de mayo con homenajes en la Puerta del Sol a los que acuden políticos e importantes personalidades. Telemadrid, como es habitual, ha retransmitido este año la concesión de Medallas a Raphael, el presidente del Patronato del Teatro Real de Madrid, Gregorio Marañón o Ignacio Echeverría, el "héroe del monopatín" asesinado en los atentados de Londres en junio del 2017. Sin embargo, durante la retransmisión, María Rey ha tenido un pequeño lapsus. La veterana periodista y presentadora se ha referido a este acto como un "homenaje a las víctimas de los caídos en aquel levantamiento contra las tropas de Franco", en lugar de Napoleón.

Obviamente, se ha tratado de un error. Pero algunos han querido ver en este lapsus una doble lectura política. "¡¡Dice Maria Rey, la mujer del omnipresente Manuel Campo Vidal, que el 2 de mayo conmemora el alzamiento de Madrid contra las tropas de Franco!!!! Disfruten de los periodistas e intelectuales de la izquierda española!!", ha escrito Tertsch en redes sociales, mientras que Reverte se ha limitado a lamentar lo mal que va el país.

¡¡Dice Maria Rey, la mujer del omnipresente Manuel Campo Vidal, que el 2 de mayo conmemora el alzamiento de Madrid contra las tropas de Franco!!!!

Disfruten de los periodistas e intelectuales de la izquierda española!! pic.twitter.com/XujCM8VGNC — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) 2 de mayo de 2019

Este país está enfermo de sí mismo, y acabaremos contagiándonos todos.https://t.co/ESe1y3wJFk — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 2 de mayo de 2019

Posteriormente, María Rey no solo ha admitido su error, como un simple lapsus, sino que se ha molestado en ir respondiendo a muchos de los mensajes en los que la atacaban. "¿De verdad que nunca te confundiste cuando hacías directos? ¿De verdad crees que después de 30 años de profesión me siento a retransmitir el 2 de Mayo sin saber lo que ocurrió en 1808? Sí, estamos enfermos", ha respondido Rey al autor de El capitán Alatriste.

Más indignada aún ha replicado a su compañero de profesión: "Qué barbaridad! Tú has sido periodista en prensa y televisión. Seguro que alguna vez has tenido un lapsus. Yo los tengo a menudo pero no por falta de conocimiento sino por torpeza pero, ¿de verdad que no merezco tú respeto profesional ni siquiera para juzgarme por mí misma?".