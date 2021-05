El lado oculto de Arturo Valls: el día que Telecinco casi le despide y el verdadero patrimonio de su familia

Arturo Valls es un conocido humorista, actor y presentador de televisión. Siempre tuvo muy claro que se quería dedicar a la comunicación, por lo que comenzó la carrera de periodismo en Valencia. Sin embargo, abandonó sus estudios cuando logró hacerse un hueco como reportero en la televisión local de Valencia, concretamente en 'La luna de Valencia', donde compartió pantalla con Carmen Alcayde.

Pero su gran salto a la telvisión nacional fue en 1998 junto a El Gran Wyoming como reportero en 'Caiga quien caiga' (Telecinco). La que fue una de las etapas más importantes de su carrera acabó en 2002 cuando fue fichado por FORTA para presentar programas como 'X cuánto?' o 'Licencia para mirar'. Posteriormente, regresó a la televisión nacional con Antena 3 para presentar 'UHF' y 'Los Más'.

En 2007, consiguió volver a ponerse al frente de 'Caiga quien caiga', esta vez junto a Manel Fuentes y Juanra Bonet. Asimismo, fue elegido para sustituir a Jesús Vázquez durante unos meses en 'Allá tú'. Dos años después, se puso al frente de 'Vaya tropa' y, en 2011, fue fichado para el concurso del que se convertiría en su mítico presentador: '¡Ahora caigo!'. Desde entonces, se encuentra al frente de este formato de Antena 3, pero lo ha ido compaginando con otros programas como 'Splash! Famosos al agua' (2013), 'Me resbala' (2013) o 'Los viernes al show' (2014).

En 2017, pasó a conducir algunos docu-realities de Atresmedia como 'Me cambio de década' y 'Por el mundo a los 80'. En 2020, regresó al prime time con 'Me resbala' e 'Improvisando'. A día de hoy, se mantiene como presentador de '¡Ahora Caigo!' y también se encuentra al frente de uno de los nuevos formatos más exitosos de la cadena: 'Mask Singer: adivina quién canta'.

A pesar de ser un conocido personaje mediático, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, dado que no le gusta que se hable de él más de lo que se deja ver en sus redes sociales y en la pequeña pantalla. Es por esto por lo que hay mucha información sobre el comunicador que resulta desconocida para sus seguidores.









Faceta como actor

Su trayectoria ante los focos va más allá y también cuenta con una amplia carrera como actor. En la gran pantalla ha formado del reparto de conocidas películas como 'El corazón del guerrero' (2000), 'Torrente 2: Misión en Marbella' (2001), 'Casual Day' (2007), '8 citas' (2008), 'Perdiendo el norte' (2015), 'Villaviciosa de al lado (2016), 'Los del túnel' (2017), 'Toc Toc' (2017), 'El mejor verano de mi vida' (2018), 'Tiempo después' (2018) o '4 latas' (2019). También ha puesto voz en algunos filmes animados como 'Madagascar' (2005 y 2008), 'Bee Movie' (2007) o 'Bob Esponja' (2015), entre otros.

También se ha hecho un hueco en la pequeña pantalla como actor en series como 'Un paso adelante' (2002), '7 vidas' (2003), 'Camera Café' (2005), 'Aída' (2007), 'Gominolas' (2007), '¡Fibrilando!' (2009), 'Pelotas' (2009), 'La isla de los nominados' (2010), 'Museo Coconut' (2011), 'Fenómenos' (2013), 'Vive cantando' (2014), 'Cuéntame un cuento' (2014) o 'Justo antes de Cristo' (2020), entre otros.









El día que casi le despiden de Telecinco

Arturo Valls comenzó a darse a conocer en la televisión gracias 'Caiga quien caiga', un conocido formato de Telecinco que se emitió desde 1996 a 2008. El presentador de Antena 3 era uno de los reporteros y se caracterizaba por el toque de humor que aportaba a sus reportajes. Sin embargo, según contó el propio Valls, estuvieron a punto de despedirle y dejarle fuera del programa.

"Al ver las chorradas que hacía me llamaron de 'Caiga quien caiga'", comenzó contando el comunicador de Dani Mateo en 'Zapeando'. Aunque fue el programa quien contactó directamente con el comunicador, al poco tiempo le dijeron "que no funcionaba, que era un reportero de segunda en un programa de primera división". "Lo recuerdo como el peor momento de mi vida, me temblaron las piernas", reconoció Valls.

A pesar de ello, se terminó quedando en el programa gracias a sus compañeros de la temporada. Algunos de ellos, entre los que se encontraba el Gran Wyoming, dieron la cara por él. "Hubo gente en el programa que dijo: 'A nosotros nos mola, creemos que hay que darle otra oportunidad y tiene que aguantar'. Fue el peor momento y el más emocionante", contó el presentador en el programa de La Sexta.









Su tenso momento con Pablo Motos

Arturo Valls y Pablo Motos son compañeros de cadena desde hace años, por lo que han coincidido en varias ocasiones y ambos mantienen una relación cordial. Incluso es habtiual que el presentador de '¡Ahora Caigo' acuda al plató de las hormigas de vez en cuando, tanto que en 2020 pasó a ser miembro del Club Platino. No obstante, perdió todos sus derechos como tal.

El comunicador asistió a 'El Hormiguero', programa de prime time de Antena 3, para promocionar 'Me Resbala'. Todo parecía ir bien hasta que Motos recordó un llamativo momento que su invitado protagonizó en 'La Resistencia'. En las imágenes se veía a Valls rompiendo la taza del Club Platino de 'El Hormiguero' junto a David Broncano.

“No hay una forma amable de decirlo. Fuiste a 'La Resistencia' y rompiste la taza platino de 'El Hormiguero'”, le reprochó Motos. “Se me cayó Pablo”, se justificó el comunicador. “Esto es una ofensa muy grave, pierdes todos los privilegios. Vuelve a ser tu primera visita”, le aseguró el presentador de 'El Hormiguero', entre risas y en forma de castigo. “Es la primera vez que pasa. Quitadle el sillón platino”, pidió Motos al equipo.

“Esto es la contra broma. Yo vengo casi como un piropo y mira cómo me siento ahora”, se quejó Valls al cambiarse de silla y tras perder todos los privilegios que tenía como Club Platino. "Esta es tu primera visita, ¿cómo has dicho que te llamas?", bromeaba Motos muy irónico.









Su faceta de empresario

Valls compagina su amplia trayectoria como comunicador y actor con la de empresario. En 2015, fundó Pólvora Films, asociada con Estela Films, para llevar a cabo la película 'Los del túnel'. Asimismo, también se encuentra al frente de la sociedad Jonner & Foner Producciones SL, dedicada a la "postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión", cuya sede está en Valencia. El periodista no se encuentra solo ante el negocio y cuanta con la ayuda de Arturo Valls Carpi, su padre, y Patricia María Santiveri, su pareja.

Al presentador se le ocurrió la idea de fundar estas empresas como una manera de invertir sus ingresos: "Hay gente que se compra un coche, o zapatos o bolsos, en cuanto gana dinero, yo me compré un guion... A mí me aportaba mucho más invertir en cultura que en algo más material", contó Valls para una entrevista.

Aunque su faceta como empresario le ha dado muchas alegrías, en los últimos años no ha obtenido demasiados beneficios. En 2016 la empresa estuvo en pérdidas durante un tiempo, ya que estaba en números rojos y sus ingresos iban disminuyendo año tras años. Incluso, en 2017, llegó a tal punto que no facturó ni un euro. Actualmente, se desconoce cómo va su empresa.

A pesar de ello, el presentador logró seguir para adelante al poder tirar con otras reservas. Según informó 'El Español', dispone de un patrimonio elevado para tirar, “ascendiendo en 2017 a más de 2,7 millones de euros”. Asimismo, hay que tener en cuenta que la mayor parte de sus ingresos provienen de sus trabajos televisivos, sobre todo de 'Ahora Caigo', ya que lo presenta desde hace más de una década y se emite de lunes a viernes.









El patrimonio de su familia

Como se ha mencionado anteriormente, el padre y la mujer de Valls participan en su empresa. Durante la crisis, la empresa del presentador pasó por un momento complicado y llegó a tener pérdidas de 140.000€. No obstante, por suerte del presentador, además de contar con sus ingresos televisivos, su familia tiene como respaldo un elevado patrimonio. Tal y como asegura El Español, los padres de Arturo Valls tienen un conjunto de propiedades que está valorado en más de 2,7 millones de euros. La cifra es muy elevada y, además, hay que sumarle todo lo que gana el presentador en la pequeña y gran pantalla. Y, aparte, también tiene Jonner & Foner Producciones SL, la compañía de posproducción que creó con un capital social de 90.000 €.









Vida sentimental

El presentador de Antena 3 es muy reservado de cara a su vida sentimental. Lleva décadas ocupando el ojo público, sin embargo, solo se conoce su relación con dos mujeres. En 2004, el presentador mantuvo una relación con Eva González. En ese momento, la presentadora de 'La Voz' ya era un personaje reconocido y Valls trabajaba como reportero en 'Caiga quien caiga'. Aunque siempre se les vio felices paseando por la calle, su amor no duró mucho y, tan solo unos meses después, decidieron dejarlo en 2005.

A pesar de ello, parece que ambos mantienen una buena relación, ya que, actualmente, también comparten profesión y cadena. La amistad que mantienen desde entonces se comprobó hace unos meses cuando Eva fue a 'Mask Singer', programa presentado por Valls, como invitada para formar parte del jurado durante una gala.









Desde entonces solo se ha hecho pública su pareja de ahora. Actualmente, su corazón está ocupado desde hace más de una década. Valls comparte su vida con Patricia desde hace años, una mujer completamente desconocida para los focos. Ambos han formado una familia y tienen un hijo, Martín de 12 años. Aunque prefiere mantener al margen a su familia, el presentador ha presentado en alguna ocasión a su hijo y su pareja en redes sociales.

“Pues me aporta un poco de calma y también estabilidad. Incluso, he aprendido mucho de ella y con ella. Mi mujer es una persona con mucho criterio como a nivel artístico como organizativo. Entonces, para viajar ella es maravillosa por como elige los destinos, los vuelos, los sitios... Además, es muy llevadera y con ella el amor es mucho más fácil”, decía para una entrevista de Europa Press.









¿Cómo conoció a su mujer?

El presentador siempre ha manifestado lo enamorado que está de su mujer. Hace unos meses, Valls contó durante un programa de '¡Ahora Caigo!' la llamativa manera en la que conoció a quien considera el amor de su vida. El comunicador se sentó entre el público y contó la anécdota que le llevó a conocer a Patricia.

Tal y como contó el presentador de Antena 3, años atrás, Valls tuvo un encontronazo con una mujer en una tienda. Él se acercaba a la mujer porque estaba “intentando guardar en su memoria su perfume”. Fue entonces cuando ella le miró y se enfrentó al presentador: “Pero ¿Dónde vas inútil? Mira por dónde vas, qué torpe eres”.

Como consecuencia, para intentar que ella aceptara sus disculpas, el comunicador la acompañó hasta el coche en el que estaba esperando a su hermana. “La acompañé al coche y ahí estaba su hermana. Así conocí a mi mujer, que era la hermana”, reveló Valls. “La rancia de las naranjas es mi cuñada. Hola, cuñada. Guapa. Un besito desde aquí te mando”, concluía entre bromas.

Como conoció Arturo a su mujer? Aquí la respuesta ?????? #ahoracaigopic.twitter.com/vcz3qAb061 — ETERNAMENTE INOCENTE ?? (@fuera_salvame) May 3, 2018





Padre de familia

El presentador siempre se ha mostrado muy orgulloso de su familia y habla de ellos con mucho cariño. No obstante, intentan sobrellevar la fama de la mejor forma posible. Su mujer lo lleva algo peor y su hijo lo va asimilando según va creciendo, aunque lo pasa un poco mal cuando reconocer a su padre en el colegio. "Más tarde le saldrá un trauma, estoy convencido", decía Valls al respecto en tono de broma. A pesar de ello, el comunicador siempre cuenta muy contento que su hijo, aunque es algo tímido, ya le imita.

Esto se debe a que, según ha contado Valls, el amor por el espectáculo va en la sangre y él lo heredó de su padre. “Siempre lo cuento, pero cuando estábamos en reuniones familiares, en las fiestas del pueblo o en verano, mi padre era el primero que se disfrazaba de mujer y se lo pasaba bomba. Yo veía a la gente reír y bueno… ¡Fíjate qué referentes artísticos!”, contaba el presentador.

El conductor del espacio de Antena 3 siempre cuenta que ser padre es una de las mejores cosas que le ha ocurrido: "¿Tú sabes lo bonito que es despertarte y escuchar 'hola, papi'? Y cuando vuelves a casa del trabajo que te dé un abrazo... Eso hace que se te pasen todos los males".

“Mi hijo me hace ser menos egoísta. Y es que, desde que nació, dejé de pensar solo en mí mismo y me dediqué y me dedico a pensar en él y para él. Además, yo soy muy jugón, me gusta mucho jugar con mi hijo, hacemos deporte juntos y creamos historias. Y de esta manera, disfruta él y yo. Además, cuando tenía dos meses le regalé un Scalextric para que lo pasáramos bien los dos”, contaba para Europa Press.

Además, el presentador contó que a su familia le gusta mucho hacer planes cuando tienen tiempo libre. Suelen aprovechar los días sin trabajo para viajar y suelen ir a lugares como Nueva York o la costa levantina: "Mi hijo Martín está hecho el tío un viajero. En esos viajes compartimos las 24 horas del día y disfrutamos mucho. A veces me pregunto si él lo apreciará o se acordará de esos paisajes".









Su enfrentamiento con Rocío Monasterio

Hace un año, Arturo Valls se convirtió en Trending Topic al protagonizar un enfrentamiento con Rocío Monasterio. Esto se produjo cuando la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid negó que tramitara hasta 2016 planos de obra con un visado falso del Colegio de Aparejadores, sino que cumplió con un requerimiento del Ayuntamiento de Madrid aportando documentación de un expediente “de hace 15 años”.

Así lo comunicó la propia política a través de su cuenta de Twitter tras la publicación de 'El País' en la que dicho medio aseguraba que Monasterio utilizó un visado falso en el proyecto de obra del loft en 2005, y que siguió utilizando ese sello para más trámites hasta 2016.

“Aportar en el Ayuntamiento en 2016 copias de un expediente de hace 15 años, no es falsear un visado. Es cumplir con lo que te piden. Falsearlo sería aportar algo distinto”, aseguraba Monasterio, quien publicó también el contrato de arrendamiento de los servicios de 2005 para la reforma del loft como prueba. El tenso enfrentamiento entre el presentador y la política estalló cuando, al publicar el contrato, la de Vox desveló que Valls era propietario.

En la mencionada publicación, Monasterio ocultó los datos personales del presentador. Sin embargo, se podían leer. En la imagen se podía ver el DNI del comunicador y algunos datos personales. Poco después, se dio cuenta de su error y publicó las mismas imágenes, pero con los datos bien tapados. Sin embargo, los usuarios de Twitter ya habían reaccionado.

Vuelvo a colgar el siguiente tuit ??ocultando mejor datos, tenéis vista de lince ¡gracias por avisar chicos! ???? #CasoCalvo — Rocio Monasterio (@monasterioR) January 17, 2020

No me digas que el progre de Arturo Valls resulta que contrata a la empresa RMA (de la que soy administradora) para reformar un local..y A.Valls es el responsable de obtener licencias para acometer la reforma. ¡Vaya! ?? #CasoCalvopic.twitter.com/TNxfGa9GaX — Rocio Monasterio (@monasterioR) January 17, 2020

A raíz de esto, el presentador de Antena 3 entró en directo en 'Todo es mentira', pero explicó a Risto Mejide que prefería no hablar del tema, ya que está en manos de la justicia. “Nosotros tenemos puesta una demanda a Rocío Monasterio porque entendemos que hay un incumplimiento de contrato. Nada tenemos que ver con lo que se ha publicado hoy de Más Madrid. Y que nada, queremos que hable la justicia. Que sean los jueces los que hablen…”, aseguró Valls.

El comunicador se limitó a decir que la demanda había sido “admitida”. Unas declaraciones que parecían contrarias a las de Monasterio. La político dijo en Telemadrid que estaba “esperando la querella” y que “a lo mejor no le convenía presentarla”. “Dice que compraste un local industrial y que luego, si lo querías convertir en vivienda se lo tendría que explicar a Hacienda”, le recordó el reportero de Cuatro. ″Madre mía! Si es que está admitida la demanda”, aseguró Valls. “No quiero entrar en estos términos”, insistió tras repetir que quería que “hablase la justicia”.