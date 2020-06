Kiko Hernández tiene un accidente de coche junto a sus hijas

Kiko Hernández ha vuelto a Sálvame después de varios días de ausencia y lo ha hecho para explicar un accidente de coche que sufrió hace unos días, cuando conducía acompañado de sus hijas.

El sábado tuve un accidente de coche pero gracias a dios no ha pasado nada. Como sacaron fotos y tal pues te lo digo. Tuve un accidente de coche. Tengo un poco fastidiadas las cervicales. Desde luego este año, vaya asco de año de mierda de todo...”, ha explicado el colaborador del programa que presenta Jorge Javier Vázquez.

El accidente se produjo al chocar con un muro bajo, ya que su coche es muy alto: “Aceleré para entrar en un sitio de comida rápida, un McDonald’s, y me quedé ahí. Pero bueno, bien. Iba con mis hijas y gracias a dios no paso nada. Me he quedado sin coche, tengo uno de sustitución”, ha explicado, para quitarle importancia al asunto.

Afortunadamente, todo quedó en un susto, un pequeño dolor en las cervicales y, lo que es más importante, las hijas de Kiko se encuentran en buen estado de salud. El coche se puede reemplazar por otro y, eso sí, habrá que ir con más cuidado en la próxima ocasión y prestar atención. La tecnología no siempre nos avisa cuando nos dirigimos al desastre.