Karlos Arguiñano desvela el truco infalible para hacer las croquetas perfectas

Karlos Arguiñano es un popular cocinero televisivo que se caracteriza por ofrecer ricas recetas a los espectadores mientras cuenta chistes, analiza la actualidad o cuenta anécdotas de su vida en 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'. Es la naturalidad del presentador lo que siempre ha gustado a la audiencia, dado que muestra sus elaboraciones mientras habla de todo, lo que aporta cercanía para sus seguidores.

Asimismo, sus trucos para mejorar las recetas y algunos de los platos más tradicionales siempre ha gustado mucho a sus fieles espectadores, ya que resultan ser muy efectivos. Karlos Arguiñano ha vuelto a ponerse frente a las cámaras para desvelar sus trucos mejor guardados para hacer las mejores croquetas, dado que existen muchas maneras de hacerlas.

En primer lugar, el chef ha señalado la importancia de hacer una buena bechamel, dado que es "uno de los pasos más complejos y de los más importantes para poder conseguir esa textura que queremos conseguir". Para empezar, el cocinero a echado los ingredientes en la cacerola. "Ahora es el momento de echarle la leche. La leche, al principio, una poca y, ahora, enseguida, cogeré la varilla", indica, dejando claro que es importante no echar toda la leche desde el principio.









"La clave para una buena bechamel para croquetas es cocinar bien la masa. No simplemente cuando haya ya ligado y sacarla a enfriar, no. Cocinarle bien. Veis, enseguida, la harina que hemos echado chupa la leche que hemos puesto y, ahora, le añadimos un poco más", explica, mientras no deja de remover la masa. "Veis como se queda como un engrudo", agregaba.

"Otro chorrito y seguimos dándole", señalaba Arguiñano, haciendo referencia a que hay que echar un poco más de leche y seguir trabajando la masa. Una vez mezclados todos los ingredientes y, después de hacer un buen engrudo, se deja enfriar para, acto seguido, empezar con el siguiente paso.

"Ahora al huevo batido y del huevo batido pasaremos al pan rallado"

Por otro lado, tal y como ha indicado el presentador del espacio, otro paso importante y decisivo es la manera de dar forma a las croquetas. Este es un paso meramente estético, pero importante para hacer las croquetas perfectas y que resulten más apetecibles a la vista. "He volcado la masa, las he cortado en cuadraditos y los paso por harina para ahora darles un poco de forma, apretando y sin miedo. Cuando la masa está dura se puede trabajar muy bien", narraba el cocinero, mientras pasaba el cuadrado de bechamel por harina y luego les daba forma redonda.

"Ahora al huevo batido y del huevo batido pasaremos al pan rallado", aconseja el chef, dejando claro que quedan mejor si las pasas por harina y después por huevo y pan rallado. "Tengo el aceite ya calentando", declara Arguiñano para explicar que mientras se acaban de hacer se puede ir preparando el aceite para freír. "Del huevo batido al pan rallado. Le damos un meneo y el último toque", recomienda el cocinero antes de meterlas en aceite.

"Si solo quieres usar la mitad. La otra mitad las congelas bien envueltas en papel film, las meter en un tarrito y las guardas. Y dentro de 15 días, un mes, las sacas y las fríes", explicaba Arguiñano en forma de consejo por si salen demasiadas croquetas y no quieres hacer todas.