Karlos Arguiñano se sincera y desvela una llamativa anécdota de su juventud: "Ese día lo descubrí"

Karlos Arguiñano es un popular cocinero televisivo que se caracteriza por ofrecer ricas recetas a los espectadores mientras cuenta chistes, analiza la actualidad o cuenta anécdotas de su vida en 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'. Es la naturalidad del presentador lo que siempre ha gustado a la audiencia, dado que muestra sus elaboraciones mientras habla de todo, lo que aporta cercanía para sus seguidores.

Asimismo, sus trucos para mejorar las recetas y algunos de los platos más tradicionales siempre ha gustado mucho a sus fieles espectadores, ya que resultan ser muy efectivos. Karlos Arguiñano ha vuelto a ponerse frente a las cámaras para desvelar algunas de sus mejores recetas y, mientras tanto, ha revelado a sus fieles seguidores uno de los momentos que más recuerda de su juventud: cuando descubrió que eran las puertas automáticas.

"José Castillo me llevó por primera vez a Barcelona", comenzaba contando el cocinero, desvelando así que la primera vez que visitó la ciudad catalana fue a los 18 años. "No había estado yo nunca en Barcelona", reconocía. "Por aquel entonces, yo ya estaba estudiando cocina y tenía muy buena relación con él", agregaba el conductor del espacio, haciendo referencia a unas de las primeras veces que se enfrentó a un gran cocinado.









"Me eché para atrás, asustado"

"Me llevó de ayudante a un banquete que dio en el Palacio de Montjuic, lo he contado en más de una ocasión. No se me va a olvidar nunca. Hicimos una merluza goierri, que es una merluza a la sidra, para 500 personas. Un trabajo impresionante", recordaba el presentador del espacio de Antena 3 con una sonrisa en la cara.

"Y es la primera vez que se me abrió una puerta de esas automáticas. 18 o 19 años tenía", contaba, dejando muy sorprendidos a los espectadores. "'Hotel Majestic' me acuerdo que era. Hice así, di un paso para adelante, y se me abrió la puerta sola. Me eché para atrás, asustado, y dije: 'si no hay nadie aquí'", narraba Arguiñano el momento en el que vio por primera vez este tipo de puertas.

"Me eché para adelante y otra vez. Bueno, ese día descubrí que había puertas automáticas. Ahora todo parece normal, pero en aquel entonces...", contaba el chef entre risas, remarcando lo mucho que se quedó en su recuerdo el momento en el que descubrió este tipo de puertas, a pesar de que, en un primer momento, se asustó.