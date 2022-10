Karlos Arguiñano se salta el guion y se refiere así a este líder político: "Atocinao"

Karlos Arguiñano es un popular cocinero televisivo que se caracteriza por ofrecer ricas recetas a los espectadores mientras cuenta chistes, analiza la actualidad o cuenta anécdotas de su vida en 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'. Es la naturalidad del presentador lo que siempre ha gustado a la audiencia, dado que muestra sus elaboraciones mientras habla de todo, lo que aporta cercanía para sus seguidores.

Asimismo, sus trucos para mejorar las recetas y algunos de los platos más tradicionales siempre ha gustado mucho a sus fieles espectadores, ya que resultan ser muy efectivos. Karlos Arguiñano ha vuelto a ponerse frente del programa de cocina, pero, esta vez, ha decidido mojarse en política y no se ha cortado a la hora de dar su opinión sobre Jair Bolsonaro.

El cocinero ha querido hacer una análisis de la actualidad, por lo que ha hecho hincapié en las elecciones de Brasil. "En Brasil ha habido elecciones también. Parecía que Lula iba a ganar, el de izquierdas, pero la derecha está potente. El Bolsonaro este", comenzaba diciendo el presentador, dejando clara su opinión al respecto.

El mensaje de #Arguiñano a #Bolsonaro "El que decía que no se vacunaran le han votado 51 millones, hay tanto atocinao por ahí" pic.twitter.com/LyGorBXNuz — TVMASPI (@sebas_maspons) October 4, 2022





"Hay cada 'atocinao' por ahí que vamos…"



Acto seguido, ha sentenciado a Bolsonaro, principalmente por haberse pronunciado como negacionista durante la pandemia por coronavirus: "Es el que decía, cuando la pandemia, que la gente no se vacunara". "¿Sabes cuántos han votado a ese? 51 millones. Yo flipo… ¡un fenómeno!", exclamaba el conductor del espacio de Antena 3 muy irónico.

"No sé quién será más fenómeno de los dos, pero este… un fenómeno. Decía que no había que vacunarse. Hay cada ‘jefe’ por ahí, ¿verdad?", agregaba el chef, haciendo también referencia a quienes siguen negando la existencia de la covid-19. "Bueno, muslo de pollo, nosotros a lo nuestro. Nosotros a comer rico rico, que hay cada ‘atocinao’ por ahí que vamos…", zanjaba, señalando al líder político brasileño, antes de retomar su cocinado.

No obstante, hace unas semanas, el presentador volvió a hacer viral al hablar del fallecimiento de la reina Isabel II. "¿Qué me decís de la reina de Inglaterra? Ha viajado más de muerta que nosotros de vacaciones. Han movido bien a la abuela, ¿eh? ¡Estará quejosa!", soltaba entonces, refiriéndose a los diferentes días programados por el funeral. "¿Cómo estará mi tocayo Carlos? Trabajar ahora... Este que no ha hecho más que cazar zorros... Aquí no vendrá, aquí hay que trabajar... Qué cosa, eh. Naces en una casa real y Rey para siempre. Unos haciendo de rey toda la vida y otros a currar", zanjaba el chef.

Karlos Arguiñano, la reina Isabel y rey Carlos. "Unos haciendo de rey toda la vida y otros a currar". Sencillo de entender. pic.twitter.com/ulShOZCpll — Jorge Martin (@marxistJorge) September 26, 2022