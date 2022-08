Karlos Arguiñano se salta el guion y opina sobre la subida del precio de la gasolina: "¡Cómo está el tema!"

Karlos Arguiñano es uno de los cocineros más famosos de nuestro país, tanto por su destreza frente a los fogones como por sus dotes comunicativas en televisión. El famoso chef vasco es la referencia de la cocina sin artificios, animando a hacer elaboraciones sencillas sin abandonar el objetivo de conquista a los paladares más exigentes.

Es por este motivo que hasta sus recetas más socorridas son garantía de éxito. Además, es la naturalidad del presentador lo que siempre ha gustado a la audiencia, dado que muestra sus elaboraciones mientras habla de todo, lo que aporta cercanía para sus seguidores. No obstante, no solo su saber estar y su alegría frente a la cámara son los responsables de que haya ganado gran popularidad. También su sentido del humor es muy demandado entre todos sus seguidores.

En este caso, hemos querido recuperar un momento que se vivió a finales del mes de junio, cuando el cocinero regaló nada más dar comienzo al programa un chiste sobre la situación de las gasolineras ante el subido del precio de los carburantes.





Karlos Arguiñano se salta el guion y opina sobre la subida del precio de la gasolina

Para dar comienzo al programa, el chef español apareció ante la cámara con unas grandes gafas de sol de plástico mientras cantaba una popular canción. Seguidamente, y tras haber hecho "la tontería del día", el cocinero quiso arrancar con el espacio porque de lo contrario "no nos da tiempo para más".

Es entonces, mientras se lavaba las manos antes de ponerse manos a la obra, cuando revelaba a los espectadores que aquella misma mañana, nada más despertarse, había recibido un mensaje a través de WhatsApp que le había parecido "gracioso".

Seguidamente, el chef cuenta que es uno "que va a la gasolinera y dice: "Oye, le he metido 50 euros de gasolina y no me ha dicho ni gracias. Me ha dicho hasta mañana"". Tras reírse sonoramente, el cocinero quiso hacer un breve comentario sobre la situación que está atravesando nuestro país con el continuo incremento de los precios de los carburantes. "¡Cómo está el tema!", dijo Arguiñano.

Karlos Arguiñano se pone a prueba en el programa y avisa a la audiencia: "¡No hagáis esto en casa!"

el famoso chef español se ha convertido en noticia y no precisamente por uno de sus platos, sino más bien por sus habilidades y capacidades culinarias. Recientemente, Arguiñano ha querido hacer una prueba frente a las cámaras para mostrárselo a todos sus seguidores. Fue mientras elaboraba la receta de picantones en cazuela.

"Una de esas demostraciones medio tontas que hago yo de a ver cuántos cortes le doy a media cebolla", ha asegurado él mismo mirando a la cámara y tomando media pieza de una cebolla. "Venga, voy allá", continuaba el cocinero español. Seguidamente, lanzaba una fugaz mirada al cámara del programa y preguntaba en alto: "¿Sin mirar hago?".





Fue así, sin mirar, como Karlos Arguiñano procedía a cortar media cebolla sin mirar, con un cuchillo claramente afilado y una agilidad hipnotizante para muchos, con la friolera cifra de 41 cortes perfectos. "41 cortes le he dado a media cebolla sin mirar", celebraba el cocinero, quien a continuación quiso lanzar una advertencia a todos los espectadores del espacio: "No hagáis eso en casa". Además, explicaba que se trataba de un pequeño reto que él si podía hacer porque "meto los deditos para adentro, que no os podéis imaginar".