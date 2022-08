Karlos Arguiñano se pone a prueba en el programa y avisa a la audiencia: "¡No hagáis esto en casa!"

Karlos Arguiñano es uno de los cocineros más famosos de nuestro país, tanto por su destreza frente a los fogones como por sus dotes comunicativas en televisión. El famoso chef vasco es la referencia de la cocina sin artificios, animando a hacer elaboraciones sencillas sin abandonar el objetivo de conquista a los paladares más exigentes.

Es por este motivo que hasta sus recetas más socorridas son garantía de éxito. Además, es la naturalidad del presentador lo que siempre ha gustado a la audiencia, dado que muestra sus elaboraciones mientras habla de todo, lo que aporta cercanía para sus seguidores. No obstante, el famoso chef español se ha convertido en noticia y no precisamente por uno de sus platos, sino más bien por sus habilidades y capacidades culinarias. Recientemente, Arguiñano ha querido hacer una prueba frente a las cámaras para mostrárselo a todos sus seguidores. Fue mientras elaboraba la receta de picantones en cazuela.

"Una de esas demostraciones medio tontas que hago yo de a ver cuántos cortes le doy a media cebolla", ha asegurado él mismo mirando a la cámara y tomando media pieza de una cebolla. "Venga, voy allá", continuaba el cocinero español. Seguidamente, lanzaba una fugaz mirada al cámara del programa y preguntaba en alto: "¿Sin mirar hago?".





Fue así, sin mirar, como Karlos Arguiñano procedía a cortar media cebolla sin mirar, con un cuchillo claramente afilado y una agilidad hipnotizante para muchos, con la friolera cifra de 41 cortes perfectos. "41 cortes le he dado a media cebolla sin mirar", celebraba el cocinero, quien a continuación quiso lanzar una advertencia a todos los espectadores del espacio: "No hagáis eso en casa". Además, explicaba que se trataba de un pequeño reto que él si podía hacer porque "meto los deditos para adentro, que no os podéis imaginar".

Karlos Arguiñano agregaba, además, que "es fácil, pero hay que ensayar esto, como todo". Finalmente, recomendaba utilizar un "cuchillo bien afilado".

Karlos Arguiñano explica cómo preparar rápidamente un gazpacho casero para las jornadas de calor

Llega el calor y también los cambios en nuestra rutina alimenticia para adaptarnos a la nueva temporada del año. En este sentido, uno de los platos más típicos que va a llenar las mesas de todo el país durante los próximos meses es el gazpacho. Por eso nos hemos fijado en el truco del reconocido chef televisivo.

El gazpacho además es un alimento muy nutritivo gracias a su alto contenido en verduras, base de la dieta mediterránea, cuyas propiedades se aprovechan aún más en crudo. Rica en minerales, vitaminas, fibra natural y antioxidantes, esta bebida de verduras tiene efecto anticancerígeno. Además, es baja en calorías, perfecta para cuidar la línea.





Los ingredientes que Karlos Arguiñano emplea son los siguientes: medio kilo de tomates maduros, un diente de ajo, un decilitro de aceite de oliva, una rebanada de pan blanco, también se puede emplear pan de molde, medio pimiento verde, medio pepino, cuatro cucharadas de vinagre de vino y sal fina.