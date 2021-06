Karlos Arguiñano explica el truco infalible para hacer la "auténtica" salsa carbonara

Karlos Arguiñano es un popular cocinero televisivo que se caracteriza por ofrecer ricas recetas a los espectadores mientras cuenta chistes, analiza la actualidad o cuenta anécdotas de su vida en 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'. Es la naturalidad del presentador lo que siempre ha gustado a la audiencia, dado que muestra sus elaboraciones mientras habla de todo, lo que aporta cercanía para sus seguidores.

Asimismo, sus trucos para mejorar las recetas y algunos de los platos más tradicionales siempre ha gustado mucho a sus fieles espectadores, ya que resultan ser muy efectivos. Karlos Arguiñano ha vuelto a ponerse frente a las cámaras para desvelar uno de sus trucos mejor guardados para hacer la "auténtica" salsa carbonara, dado que existen muchas versiones pero solo una es la original.

Los ingredientes para hacer la mejor salsa carbonara con la que acompañar a la pasta, aunque también se puede utilizar con otras elaboraciones, son: 4 huevos, mantequilla, 200g de queso pecorino o parmesano rallado, 100g de bacon o panceta, sal y pimienta negra.

"Para marcar la salsa tengo aquí", comenzaba indicando el cocinero. "Primero, un diente de ajo", explica Arguiñano, mientras se ve cómo aplasta el ajo para pelarlo a la perfección y no queda ningún resto de piel. "Le damos fuego, sin fuego no podemos funcionar", aconsejaba el cocinero entre bromas.

"En este fuego ponemos el taco de mantequilla, como una nuez de mantequilla bastante hermosa", comenta el presentador del programa de Antena 3, dando importancia a que sea una generosa cantidad de mantequilla para dar sabor y densidad a la salsa. "Nos va a hacer falta para los cuatro huevos, un poquito de salsa, que fundamente... Pero vais a ver que rico", aseguraba.









El truco para una buena carbonara

"La carbonara no lleva nata líquida", aclaraba antes de comenzar, ya que lo considera la clave para hacer una buena salsa carbonara. "En España, normalmente, a las salsas que llamamos carbonara, pero sin que lo sea", explicaba, dejando claro que todo lo que lleve nata no es verdaderamente dicha salsa. "La salsa auténtica carbonara no lleva nata líquida", insistía.

De esta manera, el conductor del espacio de Antena 3 ha dejado claro que el verdadero truco para hacer una salsa carbonara "auténtica", tal y como la hacen en Italia para acompañar la pasta, es sin usar nata. Es por esto por lo que el chef solo utiliza huevos, mantequilla, queso, bacon, sal y pimienta.

Mientras se va haciendo la salsa, se pone la pasta a cocer en una cacerola. La pasta se escurre y, acto seguido, se prepara para servir a la carbonara. Nada más elaborar la salsa carbonara, se mezcla con la pasta y se come en el momento, dado que si la salsa reposa y se enfría demasiado perderá su verdadera densidad.