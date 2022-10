Karlos Arguiñano explica cómo hacer una alternativa de la mayonesa que "no se corta"

Karlos Arguiñano es un popular cocinero televisivo que se caracteriza por ofrecer ricas recetas a los espectadores mientras cuenta chistes, analiza la actualidad o cuenta anécdotas de su vida en 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'.Es la naturalidad del presentador lo que siempre ha gustado a la audiencia, dado que muestra sus elaboraciones mientras habla de todo, lo que aporta cercanía para sus seguidores.

Asimismo, sus trucos para mejorar las recetas y algunos de los platos más tradicionales siempre ha gustado mucho a sus fieles espectadores, ya que resultan ser muy efectivos. Karlos Arguiñano ha vuelto a ponerse frente a las cámaras para desvelar uno de sus trucos mejor guardados para cocinar una elaboración que sirve como alternativa para la mayonesa, con el objetivo de que "no se corte".

La mayonesa en una salsa que sirve como acompañamiento de muchas elaboraciones, ya sea solo para mojar como es el caso de algunos pescados o los langostinos. Aunque también se puede emplear como un ingrediente clave para algunos platos como la ensaladilla rusa o los huevos rellenos. A raíz de esto, cada uno tiene su manera de hacer mayonesa casera y, ahora, Arguiñano explica cómo hacerla si quieres evitar el huevo para hacer mayonesa y así evitar el peligro de la salmonela.





"Así de sencillo es montar una lactonesa"



No hay nada como una mayonesa casera, ya que tiene el verdadero sabor y se emplea un buen aceite. No obstante, a veces se corta y para que esto no paso el chef ha recomendado otro truco. Concretamente, enseña a elaborar lo que él llama 'lactonesa' y así se evita tanto el huevo como que se corte la mezcla.

"Pongo un diente pequeño de ajo, no muy grande porque sino luego está un poco fuerte. O ponéis medio diente de ajo", comienza explicando el presentador, mientras va echando los ingredientes en un vaso. "Pico un poco el diente de ajo y lo pongo en el fondo", agrega. Acto seguido, se añade el limón: "Siguiente paso: zumo de limón. No de un limón entero, cogemos un poco. También se puede hacer con vinagre. Le quito las pepitas, le meto un tenedor y exprimo".

"Ahora, le pongo la leche en lugar del huevo. Por eso lo llamo 'lactonesa'", dice sobre el último ingrediente a añadir. "Ahora, para batir, le voy echando el aceite a poquitos. Empiezo a batir y poco a poco se va ligando", explica el cocinero, mientras no deja de batir y va haciendo caer el chorro de aceite. "Así de sencillo es montar una lactonesa. Normalmente, no se corta y lo tenemos perfecto", zanja el chef.