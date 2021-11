Karlos Arguiñano explica el truco infalible para que no se te abra la morcilla al freírla

Karlos Arguiñano es un popular cocinero televisivo que se caracteriza por ofrecer ricas recetas a los espectadores mientras cuenta chistes, analiza la actualidad o cuenta anécdotas de su vida en 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'. Es la naturalidad del presentador lo que siempre ha gustado a la audiencia, dado que muestra sus elaboraciones mientras habla de todo, lo que aporta cercanía para sus seguidores.

Asimismo, sus trucos para mejorar las recetas y algunos de los platos más tradicionales siempre ha gustado mucho a sus fieles espectadores, ya que resultan ser muy efectivos. Karlos Arguiñano ha vuelto a ponerse frente a las cámaras para desvelar uno de sus trucos mejor guardados para evitar que la morcilla se abra al freírla. De esta manera, también tendrán un mejor resultado las recetas que requieran este ingrediente.

"Para hacer frita la morcilla", introducía el presentador, señalando que, acto seguido, daría un consejo para ayudar a los espectadores a cocinar este alimento. Asimismo, mostró que contaba con "una morcilla de Burgos" y "una morcilla de verdura, que se hace de puerro y cebolla". "Estás se suelen hacer, principalmente, cocidas", apuntaba, refiriéndose a la de verduras.

"La morcilla de Burgos, normalmente, se pone frita", declaraba, dejando claro que esta forma de cocinado es más complicada, pero que tiene un truco para asegurar que salga bien y que se fría correctamente. "Suelo hacer lo siguiente", comenzaba explicando, mientras cogía la morcilla de Burgos y la sostenía con la mano.









"No se os va a romper"

"Si queréis hacerla frita, le quitáis la piel", aconsejaba el conductor del espacio de Antena 3. "Le dais un corte así", mostraba, a la vez que cogía un cuchillo afilado y cortaba la morcilla a lo largo de la morcilla. "Y le quitáis la piel", narraba, enseñando la facilidad con la que se quitaba la piel de la morcilla con ayuda del corte que acababa de hacer con el cuchillo.

"¿Por qué? Porque así, luego la piel, no se arruga y cuando cortéis la morcilla y la friais, no se os va a romper", explicaba. "Si lo cortáis con la piel, se arruga la piel y se rompe la morcilla", aclaraba, dejando claro que si queremos comer la morcilla frita y manteniendo su forma, es la única manera para que se haga posible.

Asimismo, contó otra rica receta con la que se puede utilizar la morcilla. El cocinero explicó a su pública cómo hacer una tortilla de morcilla. "Pero, hoy, vamos a hacer tortilla, por lo que vamos hacer es picar un poquito la morcilla de Burgos, que están cocidas. La voy a picar y la voy a saltear. En otra sartén para tenerla salteadita", aclaraba, indicando que no era necesario quitar la piel al no tener que freír la morcilla. No obstante, cree que también ayuda a la hora de trocear la morcilla, aunque sea para cocinarla de otra manera.