Karlos Arguiñano corta su programa de Antena 3 y hace una petición a la audiencia: "No me falléis, por favor"

Karlos Arguiñano es un popular cocinero televisivo que se caracteriza por ofrecer ricas recetas a los espectadores mientras cuenta chistes, analiza la actualidad o cuenta anécdotas de su vida en 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'. Es la naturalidad del presentador lo que siempre ha gustado a la audiencia, dado que muestra sus elaboraciones mientras habla de todo, lo que aporta cercanía para sus seguidores.

Asimismo, sus trucos para mejorar las recetas y algunos de los platos más tradicionales siempre ha gustado mucho a sus fieles espectadores, ya que resultan ser muy efectivos. Karlos Arguiñano ha vuelto a ponerse frente a las cámaras para desvelar algunos de sus trucos mejor guardados, como ya lo ha hecho en otras ocasiones para hacer el arroz perfecto, algo muy necesario al tratarse de un ingrediente que sirve tanto de acompañamiento como de plato principal.

No obstante, esta vez, el conductor del espacio de Antena 3 ha cortado el programa de Antena 3 para dirigirse directamente a los espectadores y hacerles una petición. En esta ocasión, el chef ha parado el espacio para reivindicar el comercio local y ha pedido a la audiencia que compren en este tipo de tiendas en su día a día, con el objetivo de fomentar su venta y evitar que no lo hagan las grandes empresas que traen los productos del extranjero.









"Os lo digo de corazón"

"¡Qué gusto poder cocinar con cosas que tenemos cerquita de casa. No dejéis de comprar a los productores locales", comenzaba diciendo Arguiñano, dejando clara su petición. "Es muy fácil pedir a cualquiera y que te manden las cosas a casa", se lamenta el conductor del espacio. "Pero consumir productos locales nos hace mejores personas porque se lo estás comprando a gente que conoces y controlas", señala.

Asimismo, el cocinero ha apuntado que esto es algo que no solo sucede con la alimentación, ya que se dan casos similares a la hora de comprar ropa. "Comprar a los que están cerca de casa, que son los amigos de siempre. Igual estudiaste con ellos o tus hijos van con los suyos al colegio", justifica al respecto.

"Y no comprar a un número que te lo manda de Bruselas... Te mandan de Bruselas las pechugas de pollo. A. Bélgica hay que ir a dar una vuelta cuando te apetezca", insistía el presentador del programa de cocina. "Ahí no me falléis, por favor. Os lo digo de corazón. Comprad a la gente del pueblo y en el las ciudades al tendero que tienes al lado de casa en tu barrio y no lo pidáis para que lo manden de Duseldorf", pedía muy claro.

“Comprad a la gente del pueblo no de Bruselas o Duseldorf” La defensa de #Arguiñano del comercio de proximidad pic.twitter.com/ZmCiz3oSJ9 — TVMASPI (@sebas_maspons) September 28, 2022