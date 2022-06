Karlos Arguiñano confiesa el problema personal que tiene con su mujer: "Os he contado un secreto"

Karlos Arguiñano es un popular cocinero televisivo que se caracteriza por ofrecer ricas recetas a los espectadores mientras cuenta chistes, analiza la actualidad o cuenta anécdotas de su vida en 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'.Es la naturalidad del presentador lo que siempre ha gustado a la audiencia, dado que muestra sus elaboraciones mientras habla de todo, lo que aporta cercanía para sus seguidores.

Asimismo, sus trucos para mejorar las recetas y algunos de los platos más tradicionales siempre ha gustado mucho a sus fieles espectadores, ya que resultan ser muy efectivos. De la misma manera, entre elaboración y elaboración también suele compartir con sus seguidores alguna anécdota de su vida personal. Karlos Arguiñano ha vuelto a ponerse frente a las cámaras y, esta vez, no se ha cortado al hablar de uno de los problemas que tiene con su mujer.

"Último viernes", anunciaba el cocinero, haciendo referencia a que es el último día que graba el programa hasta la próxima temporada por las vacaciones de verano. "Luego, durante el verano, imagino que seguirán dando recetas porque todos los años las han dado", contaba el chef, dejando claro que seguirán emitiendo el programa durante el verano, aunque serán reposiciones. "Siempre viene bien un recordatorio de una recopilación de las mejores recetas de todo el año en verano para toda la gente que está en casa o le toca estar en casa y tengan algo que ver", opinaba.









"Yo soy de esos maridos extraordinarios"



"Pero para nosotros ya es el último viernes de trabajo oficial", repetía. Ante esto, Arguiñano reconoce que "tiene ganas de cogerse ya unos días de vacaciones". "Tengo a Luisi, mi mujer, que cumple años el día 1 del mes que viene y nos gusta estar siempre de fiesta ese día y celebrarlo con amigos", cuenta el presentador de Atresmedia sobre su primer plan veraniego.

"Yo soy de esos maridos extraordinarios... Os va a entrar la risa con lo que os voy a contar", comenzaba contando, entre risas, sobre su anécdota personal. "Me solía olvidar muchas veces y se me pasaba el 1 de julio. Al día siguiente me decía, 'ayer estuviste muy bien, eh' y se me quedo cara de bobo", recuerda cuando se le olvido el cumpleaños de su mujer. "Cuando uno ya lleva muchos años casado...", se justificaba.

"Entonces, dije que no me iba a volver a pasar nunca más", aseguraba el conductor del espacio. "Y al año siguiente, en lugar del 1 de julio, le di el regalo un mes antes, el 1 de junio. Casi me parte la cara", narraba el cocinero entre risas. "Qué desastre", reconocía tras apuntar que no le ha vuelto a pasar. "Ay... No me he puesto las gafas y ya estoy llorando. Será una maldición", bromeaba mientras cortaba cebolla.