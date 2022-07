Karlos Arguiñano confiesa el accidente que sufrió en uno de sus viajes: "Casi no podía andar"

Karlos Arguiñano es un popular cocinero televisivo que se caracteriza por ofrecer ricas recetas a los espectadores mientras cuenta chistes, analiza la actualidad o cuenta anécdotas de su vida en 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'.Es la naturalidad del presentador lo que siempre ha gustado a la audiencia, dado que muestra sus elaboraciones mientras habla de todo, lo que aporta cercanía para sus seguidores.

Asimismo, sus trucos para mejorar las recetas y algunos de los platos más tradicionales siempre ha gustado mucho a sus fieles espectadores, ya que resultan ser muy efectivos. De la misma manera, entre elaboración y elaboración también suele compartir con sus seguidores alguna anécdota de su vida personal. Karlos Arguiñano ha vuelto a ponerse frente a las cámaras y, esta vez, no se ha cortado al hablar de anécdotas personales que le han pasado fuera de las cámaras.

El presentador se despedía de los espectadores antes de irse de vacaciones. "Este es el programa 7.000. Ya son programas, eh… Y, en Antena 3, no sé si llevo ya 13 años sin parar", comenzaba recordando el presentador. "Este es el último programa de la temporada y en septiembre volveremos con fuerza otra vez, cómo no. Y va a ser mi año 34 en televisión", aseguraba.









"Casi no podía ni andar"



"Último viernes", anunciaba el cocinero de la misma manera el pasado martes, haciendo referencia a que es el último día que graba el programa hasta la próxima temporada por las vacaciones de verano. "Luego, durante el verano, imagino que seguirán dando recetas porque todos los años las han dado", contaba el chef, dejando claro que seguirán emitiendo el programa durante el verano, aunque serán reposiciones. "Siempre viene bien un recordatorio de una recopilación de las mejores recetas de todo el año en verano para toda la gente que está en casa o le toca estar en casa y tengan algo que ver", opinaba.

"Pero para nosotros ya es el último viernes de trabajo oficial", repetía. Ante esto, Arguiñano reconoce que "tiene ganas de cogerse ya unos días de vacaciones". "Tengo a Luisi, mi mujer, que cumple años el día 1 del mes que viene y nos gusta estar siempre de fiesta ese día y celebrarlo con amigos", cuenta el presentador de Atresmedia sobre su primer plan veraniego.

Fue entonces cuando recordó una anécdota de una de sus semanas de vacaciones por Andalucía junto a su mujer. "Me fui hasta Andalucía en un Fiat 1100 con Luisi. A disfrutar. Allí descubrí los vinos de Jérez", recordaba. Sin embargo, vivió un complicado momento que le dificultó andar: "Un día en Huelva, fui a cagar al campo y me picaron en el culo uno mil mosquitos. Casi no podía ni andar". "Punta Umbría. No lo olvidaré. Comí muy bien, pero los mosquitos", apuntaba entre risas.