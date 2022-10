Karlos Arguiñano comparte el truco infalible para asar el cordero a la perfección: "Así es más fácil"

Karlos Arguiñano es un popular cocinero televisivo que se caracteriza por ofrecer ricas recetas a los espectadores mientras cuenta chistes, analiza la actualidad o cuenta anécdotas de su vida en 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'. Es la naturalidad del presentador lo que siempre ha gustado a la audiencia, dado que muestra sus elaboraciones mientras habla de todo, lo que aporta cercanía para sus seguidores.

Asimismo, sus trucos para mejorar las recetas y algunos de los platos más tradicionales siempre ha gustado mucho a sus fieles espectadores, ya que resultan ser muy efectivos. Karlos Arguiñano ha vuelto a ponerse frente a las cámaras para desvelar uno de sus trucos mejor guardados para cocinar el cordero asado a la perfección.

El presentador ha dedicado parte del espacio a explicar una de las recetas que más se usan para celebrar en nuestro país. En primer lugar, ha elaborado unas paletillas de cordero que no requieren nada de trabajo, puesto que se hace prácticamente solo en el horno. No obstante, tal y como ha apuntado el cocinero, es importante tener en cuenta dos claves para que se ase a la perfección: la temperatura y el corte. De esta manera, el chef ha apuntado que se debe hacer para que cuando cocines cordero "sea más fácil que se ase bien".









"Cordero a temperatura ambiente"



"Vamos a salpimentarlo. A pringar bien con manteca de cerdo. Queda maravilloso", comienza diciendo sobre la elaboración, señalando la importancia de este primer paso para que le de sabor al cordero. "Esto es cocina rápida", adelanta, dejando claro lo fácil que es llevar a cabo esta elaboración.

"Lo que sí es interesante es que tengáis el cordero a temperatura ambiente, no lo saquéis del frigo y directamente al horno", dice el conductor del espacio como primer truco para hacer el cordero asado lo mejor posible. "Lo debes tener media hora o tres cuartos de hora en la cocina, a temperatura ambiente. Luego ya es mucho más fácil que ase bien", apunta.

"Luego, los cortes que os he dicho son interesantes", dice por otro lado, como segundo punto a tener en cuenta para el cocinado. "Si es una paletilla de cordero lechal, pequeñito, pues no. Pero si son corderos que están más crecidos, no es que sean peores, pero tienen más sabor porque estos corderos comen hierba ya", explica Arguiñano sobre los tipos de cordero.

"También está el cordero pascual, que es el que tiene ya un año y tiene bastante sabor. A mí, particularmente, me gusta. Son toques distintos. Si pruebas otros corderos más crecidos, tiene su toque, sin ninguna duda", asegura el conductor del espacio de Antena 3.