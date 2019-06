Julia Navarro bendice a Irene Escolar para la adaptación de "Dime quién soy"

Julia Navarro bendijo hoy a la actriz Irene Escolar como protagonista de la serie de televisión de Movistar+ "Dime quién soy", adaptación de la famosa novela homónima de la escritora española: "No habría sido posible sin ella", dijo.

"Irene es Amelia. Es la Amelia que yo he escrito y que he imaginado. Desde el primer momento pensé en ella. No la conocía personalmente, pero la sigo como actriz y la veo con cada obra en el teatro. Sin ella, esto habría sido absolutamente imposible. Es una garantía", valoró Navarro.

"Es una gran actriz, una mujer llena de talento y sensibilidad. Además, es muy inteligente, apoya y entiende el personaje. Además, ha contribuido en los guiones con sus opiniones y en muchas estábamos de acuerdo", agregó.

Escolar, por su parte, dijo estar "profundamente emocionada, emocionada y agradecida".

"Llevo muchos años sin hacer televisión y, afortunadamente, ha sido una decisión consciente y premeditada", relató la artista, que en este tiempo se ha dedicado sobre todo al teatro y "estaba esperando la oportunidad" de usar todo lo aprendido "en un proyecto así".

"Estoy feliz de haber sido paciente", apuntó. "Ahora puedo enfrentarme a algo así, con una exigencia descomunal. Será un rodaje largo y llevo el peso total de la historia, además con la presión de encarnar a una mujer que ha sido tan importante para muchos lectores", añadió.

En cualquier caso, Escolar manifestó que no tiene miedo porque se siente arropada "por un equipo extraordinario".

En un acto organizado en la biblioteca Eugenio Trías, en el Parque del Retiro y en plena Feria del Libro de Madrid, fue Domingo Corral, director de Ficción de Movistar+, quien anunció que el rodaje de la serie, compuesta por nueve capítulos, comenzará el día 17 y acabará en enero de 2020, con un estreno previsto para finales de ese año.

"Dime quién soy", que se ha publicado en EE.UU., Alemania, Holanda o Italia, y que en España ha vendido más de un millón de ejemplares, recorre el siglo XX desde la Segunda República y la Guerra Civil hasta la caída del muro de Berlín a través de la vida de Amalia Garayoa, una mujer revolucionaria marcada por una fatal decisión que cambiará por completo el rumbo de su existencia.

"He sido bastante difícil, no sé cómo me han aguantado", reconoció Navarro, quien admitió que le costó muchísimo dar alas a su criatura en su viaje desde el papel hasta la televisión.

"Gracias por la paciencia infinita que han tenido conmigo y la sensibilidad que han demostrado en todo momento con mis dudas y resquemores", valoró la escritora, quien aseguró que la adaptación le daba "mucho vértigo" y es algo que le ha provocado "ataques continuos".

En agosto de 2016 se anunció que la adaptación correría a cargo del director Fernando González Molina ("Palmeras en la nieve"), pero finalmente será Eduard Cortés ("La vida de nadie") quien dirija el proyecto bajo los guiones de su socio habitual, Piti Español.

"Siempre pedí a los responsables que los guiones contaran la novela y fueran absolutamente fieles a los espíritus de los personajes", sintetizó Navarro. "La llegada de Eduard ha sido un respiro", concedió.

Domingo Corral puntualizó que la visión original de González Molina "es posible que se alejase un poco más del espíritu de la novela".

Por su parte, José Manuel Lorenzo, productor y showrunner (responsable máximo del proyecto), se mostró feliz de haber llevado esta idea a buen puerto seis años después de haber leído el libro y saber de inmediato que quería llevarlo a la televisión.

"La exigencia de Julia nos ha hecho mejores a todos y nos ha obligado a nunca bajar el nivel de excelencia que buscábamos", indicó Lorenzo sobre esta producción que calificó como "tremendamente ambiciosa" debido a su carácter internacional.