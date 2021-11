Josep Pedrerol frena 'El Objetivo' para lanzar una curiosa propuesta personal a Gabriel Rufián: "Debería"

'El objetivo', programa de laSexta presentado cada miércoles por Ana Pastor, ha contado esta semana con la presencia de dos rostros conocidos de la televisión y la política. En este sentido, el diputado de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, y el presentador de 'El chiringuito de jugones', se han sentado en el plató de Atresmedia para repasar muchos asuntos de la actualidad política y también deportiva.

Aunque las entrevistas se han desarrollado por separado, los dos invitados han coincidido unos minutos ante las cámaras y ante la atenta mirada de Ana Pastor, que al principio ha tenido curiosidad por saber qué iba a ocurrir entre los dos invitados, que han reconocido no haber coincidido antes en persona. Al comienzo, este pequeño encuentro ha comenzado recordado cuáles eran los colores futbolísticos de cada invitado. Por un lado Gabriel Rufián ha reconocido que siente debilidad por el Espanyol, mientras que Pedrerol no ha dudado en volver a subrayar su debatido, en muchas ocasiones, sentimiento culé.

El encuentro entre Pederol y Rufián en laSexta

Aquí es cuando ha llegado uno de los momentos más importantes de esta breve conversación entre ambos, ya que ha señalado que el diputado de ERC podría hacer más por el equipo de su corazón: "Rufián, que es del Espanyol y político catalán, podría ayudar más al Espanyol en Cataluña, que colabora y lo demuestre. Lo fácil es decir que eres del Espanyol y no ayudar al Espanyol".

Con el estilo que caracteriza a Pedrerol, los dos han repasado cómo se comporta cada uno en su disciplina correspondiente: Pedrerol delante de las cámaras y Rufián en los atriles del Congreso de los Diputados. Ante ello, Pedrerol se ha preguntado si el comportamiento de Rufián en los plenos de la Cámara Baja es algo que está guionizado: "Los jaleos que tú también montas son buenos, ¿preparas mucho lo que montas ahí? ¿quién te ayuda o qué guionista tienes allí para montar el show?"

Ante esta pregunta de Pederol, Rufián ha respondido que no le ayuda nadie a prepararse la forma en la que tiene de enfrentarse al micrófono del Congreso de los Diputados: "No me ayuda nadie, esto es así".

"Monta otro chiringuito, los políticos al final. El Chiringuito es una realidad social. Está en una cafetería, en una charla de amigos y está en el Congreso. Al final es debatir y contrastar ideas, con educación", ha explicado Pedrerol.









Por último, el diputado de ERC ha señalado que lo que ha hecho Pedrerol delante de las cámaras es algo totalmente distinto a lo que había antes en la pequeña pantalla: "Lo he dicho antes. Creo que has creado una manera de explicar el deporte y eso es respetable". "A las doce de la noche la gente quiere dejar los problemas, pienso que es el momento de relajarse", ha finiquitado Pederol.