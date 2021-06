Jorge Javier se burla de la manifestación contra los indultos en Colón: "Calor, caras largas y poca compasión"

Jorge Javier Vázquez no acudirá a la manifestación contra los indultos a los políticos catalanes condenados por malversar dinero público y por sedición. Hasta ahí poca sorpresa, porque Jorge Javier es más fiel a Pedro Sánchez que muchos ministros y si ahora toca hablar de perdón y amor, habla de perdón y amor. Más sorprendente es que se permita burlarse de los que acudan a dicha cita a efectuar su derecho a manifestarse. Así se puede leer en su blog en la revista Lecturas:

"Rosa Díez y Cayetana Álvarez de Toledo han montado una manifa contra los indultos para el próximo 13 de junio. Madre mía, ya son ganas de hacérselo pasar mal a la gente que vaya", comienza su alegato Jorge Javier, dejando claro de primeras que no le gusta el tema. "Con el caloraco que cae en Madrid por esas fechas yo hubiera esperado a septiembre u octubre, que es una época en la que la capital está preciosa y justo has vuelto a ella renovado después de las vacaciones". A Jorge Javier no le gusta el momento elegido por los manifestantes para protestar, le gustaría más que protestaran cuando los indultos ya estuvieran más que concedidos y olvidados.

"Yo no voy a ir, lo tengo muy claro. Si fuera a favor de los indultos sí iría porque el ambiente sería más festivalero, que es lo que me pide el cuerpo en estos momentos. Un buen festival", razona Jorge Javier su postura al respecto.

"Pero para ver a gente con las caras largas, enfadada y cargando contra Pedro Sánchez ya tengo muchos programas de televisión. A mí es que además, me parece que la gente que no está a favor de los indultos tiene muy poca compasión, aunque luego presuman de lo contrario. Tú cuando indultas es porque confías en que va a ser para bien, digo yo. O sea que es una manera de seguir creyendo en el género humano".

Poca compasión, revanchismo, venganza. Parece que Jorge Javier ha aprendido bien el manual de Iván Redondo. A él no lo verán en Colón. Para algunos quizá sea una razón más para acudir.