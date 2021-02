Jorge Fernández detiene 'La Ruleta de la Suerte' por esta pillada de una concursante: "¡No puedes, hombre!"

'La Ruleta de la Suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

No obstante, este jueves, fue Jorge Fernández, presentador del concurso, junto a un concursante quienes protagonizaron un llamativo momento. Entre bromas, el conductor del espacio se mostró muy duro con Carmen, una de las participantes. Durante un panel, la concursante no mostró demasiada habilidad tirando, lo que Fernández no dudó en destacar.

Cuando llegó su turno, Carmen tiró de la ruleta, pero su fuerza apenas la hizo girar. "Así no puedes, hombre", se le escuchaba decir al comunicador fuera de plano, dado que apenas hizo fuerza, lo que pareció que hacía a propósito para caer en el 'bote'. "¿Eso vale?", le preguntaba ella, aparentemente nerviosa.

"Mira, ni te han aplaudido porque todo el mundo... Tú, ¿Hace cuanto que no ves el programa? ¿Mucho tiempo verdad?", le preguntaba el conductor del espacio, a modo de toque de atención. "Si...", reconocía ella muy avergonzada. "¿Y tú te crees que te voy a dejar tirar así? Pensaba que se te había resbalado... ¿Ibas a ir a por el bote así?", continuó diciendo Fernández.

La llamada de atención de @JorgeFdezTV a una concursante: “¿Te crees que no te he visto?”

Carmen intentó que no se notara lo que acababa de hacer. #laruletadelasuertepic.twitter.com/KtdhMMm3SA — TVMASPI (@sebas_maspons) February 11, 2021

"En verdad, iba a tirar tope fuerte y, de repente, he visto que lo tenía ahí y he dicho: 'uy'", se justificó la concursante entre risas. "Si tampoco sabes el panel ¿no?", le preguntó el presentador, remarcando así el desastre de su tirada. "No", reconoció Carmen, intentando aguantar la risa.

"Pues entonces el bote es una tonteria", le aconsejaba el comunicador. "Venga, tira otra vez", le pedía Fernández, siendo consciente de que la concursante lo había hecho inconscientemente. "Es que brilla... Entonces te da como... Vale, ya verás", decía Carmen, antes de disponerse a tirar de nuevo.

"¿Te crees que estaba dormido?"

"Hay que tirar otra vez", le explicó el presentador, ya que su descuido podría pasar por un intento de hacer trampas. "¿Te crees que estaba dormido yo, no? ¿Qué no te he visto?", le preguntaba el conductor del espacio, dejándole claro que ve todo desde su posición, por lo que nunca permite a nadie hacer ningún tipo de trampas, aunque sea sin querer.

Ante su toque de atención, tras relajarse, la concursante logró tirar bien de la ruleta y, aunque no cayó en el bote, logró continuar jugando al panel con normalidad y pillando el truco a la jugada.