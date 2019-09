Jorge Dorado: No sé si el complejo del cine español existe o es una leyenda

El director Jorge Dorado, tres veces candidato a los Premios Goya, confiesa que nunca ha entendido por qué hay quien considera "acomplejado" al cine español, porque el respeto con el que lo miran en el mundo "es bestial", así que no sabe "si el complejo existe o es una especie de leyenda".

El cineasta madrileño visita estos días Tenerife para trabajar en el rodaje de "The Head", un thriller claustrofóbico producido por Mediapro Studio, HBO y Hulu Japón en el que participan "grandes actores" como Álvaro Morte y el japonés Tomohisa Yamashita.

En una entrevista con Efe, Dorado asegura que el complejo de inferioridad "nos lo hemos creado nosotros mismos" y que la calidad del cine español sigue siendo la misma, "lo que pasa es que ahora existen diferentes plataformas que permiten ver las series y las películas desde muchas partes del mundo", explica.

La serie en la que trabaja estos días, de seis capítulos, se estrenará en 2020 y abordará el drama de diez personas atrapadas en un laboratorio científico en el Polo Sur, que de repente descubren que uno de ellos es un asesino.

Dorado, también director de televisión, ha confesado que el 'thriller', como género, le "fascina", motivo por el que ha tratado de explorarlo desde sus primeros cortometrajes, como "Mindscape", "El Embarcadero" o "El ministerio del tiempo".

No obstante, "'The Head' va un paso más allá", asegura el cineasta, que reconoce que el haber estado implicado en el proceso ejecutivo del proyecto le ha permitido una "mayor libertad para explorar el género y jugar con él".

Otro de los aspectos más destacados de esta producción internacional, asegura Dorado, es lo coral del reparto, integrado por actores procedentes de ocho países diferentes.

En este sentido, el director reconoce que conseguir un "casting" internacional supuso un "gran reto", pero un reto "necesario" para la historia, "pues al final está ambientada en la Antártida y, de manera natural, allí habría gente de todas las nacionalidades", precisa.

Katharine O'Donnelly será la encargada de liderar a un reparto en el que también participan Álvaro Morte, Tomohisa Yamashita, Laura Bach, Mónica López, Alexandre Willaume, John Lynch y Amelia Hoy.

El elenco continúa levantando altas expectativas, aunque el director insiste en que nunca piensa en con quién trabaja y que no se deja cegar "ni por la ambición del proyecto ni por el dinero ni por los nombres".

Para Dorado, la mejor manera de "aproximarse a un material" es evitando crear expectativas sobre él, "tratando de dar lo mejor de uno mismo como creador" y sabiendo rodearse "de la mejor gente y del mejor equipo", asevera.

"Trato de olvidarme de las expectativas, de disfrutar del proceso y sobre todo de trabajar mucho y muy duro para que nada se quede sin análisis o sin reflexión. Para que nada sea gratuito", añade.

El director incide, además, en que no rueda sus películas pensando en el público al que irán dirigidas, sino que las hace casi para sí mismo: "Creo que, si me gustan a mí, también gustarán al público. Me siento un espectador medio, general, aunque también caprichoso", concluye. EFE

1011837

1011824

ggh-rrc/jmr/crf