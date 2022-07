Jordi Sánchez: "Tengo un recuerdo maravilloso de Hollyblood porque fue lo primero que hice al salir del coma"

Jordi Sánchez es uno de los rostros más reconocidos de nuestra televisión. Entre los múltiples éxitos de su dilatada carrera destaca uno por el que la mayoría del público sigue señalando al actor: su papel de Antonio Recio en ‘La que se avecina’ desde el año 2007. A pesar de ello, cuenta con una larga trayectoria en la que ha ejercido tanto de intérprete como de director o guionistas. Además de haber empezado en el teatro, lo que inició como una afición mientras trabajaba como enfermero en la Unidad de Traumatología del hospital del Vall d’Hebron.

Desde entonces no ha dejado de aparecer en nuestra pantalla y se ha formado parte de reconocidas ficciones como'La caza. Monteperdido' (2019), 'Señor, dame paciencia' (2022) o 'Entrevías'. Al igual que ha desarrollado una carrera en el cine al aparecer en 'Ahora o nunca' (2015), 'Cuerpo de élite' (2016), 'Señor, dame paciencia' (2017), 'Bajo el mismo techo' (2019), 'Si yo fuera rico', 'Hasta que la boda nos separe' (2020) o 'García y García' (2021). De hecho, actualmente se encuentra promocionando su último proyecto: 'Hollyblood'. Este 22 de julio de 2022, el actor estrena este nuevo film de comedia romántica y de terror, repleta de vampiros, junto a Óscar Casas.

Ante este nuevo trabajo, Sánchez se encuentra "muy feliz", ya que es "lo primero que hizo al superar el coronavirus". Es por esto por lo que se encuentra en un gran momento profesional, al tener también en cuenta su ilusión por la nueva entrega de 'La que se avecina', con la que está "especialmente contento".









¿Cómo ha sido interpretar a un personaje en una película que mezcla tantos géneros? Terror con vampiros, comedia romántica, ficción...

Ha sido muy divertido. Ha sido fantástico todo el equipo. El hecho de que tenga comedia, romanticismo y con vampiros hace que sea muy divertido. Al principio me parecía complicado, pero, la verdad, es que está muy bien mezclado. He visto la película y me ha gustado mucho.

De hecho, a simple vista, puede llegar a parecer una parodia de 'Crespúsculo'...

La historia cuenta una historia romántica de un chico y una chica que se enamoran. Eso es igual que en 'Crepúsculo' porque es de verdad. Pero si es verdad que en 'Crepúsculo' no hay comedia y aquí sí.

¿Cómo ha sido dar vida al padre de Óscar Casas? En una entrevista, decía que trabajasteis muy bien juntos y que aportaste un "punto de humor adulto"...

La verdad es que nos entendemos muy bien. El tío es un pedazo de profesional, lleva toda la vida currando. Yo disfruté mucho la película porque justo acababa de salir del covid, que me sentó muy mal. Y fue lo primero que hice después de salir del coma y el covid que tuve. Entonces, tengo un recuerdo maravilloso de la película. Fue un poco probar si estaba al 100%. Óscar es una maravilla de compañera. Es muy buen actor y como compañero es buenísimo. Entonces, tengo un cariño especial a la película.

'Entrevías', 'Señor dame paciencia', 'Hollyblood'... ¿Cómo ha sido retomar el ritmo tras pasar por esa situación tan complicada a la que te llevó el coronavirus?

Llegué a mi casa y quería descansar 4 o 5 meses, haciendo nada. Entonces, lo que pasó es que me llamaron para la película. Y me acabé reincorporando mucho antes de lo que tenía pensado. Todavía estaba crujido y me dolían cosas del cuerpo. Pero me reincorporé, comprobé que me encontraba bien y, a partir de ahí, se acabó. Ya forma parte del pasado.

'Entrevías' o 'La que se avecina' es más reciente. Porque yo pillé el covid mientras hacía 'Señor dame paciencia', en el último capítulo y la penúltima secuencia. Pero lo primero que hice después de estar enfermo fue 'Holyblood', así que muy bien. Muy feliz.









Hay en escenas en las que se podía ver en tu personaje algunas similitudes con Antonio Recio de 'LQSA', concretamente cuando hablas con el personaje de Óscar Casas sobre sus intereses románticos. ¿Notaste algún tipo de similitud a la hora de preparar el personaje?

No, no se parece. Antonio Recio es intolerante quiere a su hijo porque lo ha tenido, pero no tiene nada que ver. Es un señor que vive para él y este hombre es todo lo contrario. Él quiere es gustar a su hijo, agradarle y haría cualquier cosa por ser el amigo de su hijo y, en ese sentido, es el típico padre que quiere ser cercano y ayudar al chaval a salir para adelante. Es mejor padre.

Hace poco, hablé con Pablo Chiapella y me dijo que sí se sentía algo encasillado por dar vida a Amador ¿Sientes lo mismo?

No. Yo he tenido mucha suerte y he podido hacer muchas películas desde 6 o 7 años, cuando la crisis desapareció. Entonces, encasillado no. He hecho más comedia que drama, eso está claro, pero he hecho comedias muy diversas. He tenido mucha suerte en ese sentido.

Hay espectadores que no sabe diferencias entre la ficción y la realidad, ¿Alguna vez han vivido alguna anécdota en la que se han referido a ti como 'Recio'?

La mayoría de la gente ya me llama Jordi por la calle porque ya hace muchos años y en las entrevistas ven que no me parezco en nada a este señor. Me parezco solo físicamente y en la calva, pero en lo demás no. Las anécdotas son las típicas, los chavales me llaman al grito de '¡Pescadero!' o llaman al timbre de tu casa para que bajes a saludarles, pero poco más.









Respecto a 'La que se avecina', ¿Cómo te enfrentas a esta nueva temporada, con una nuevo edificio, etc? ¿Habrá muchos cambios?

Muy bien. Estoy muy contento. Hay muchos decorados nuevos y muchos compañeros nuevos, que no puedo decir quienes son. Tiene una trama maravillosa. Estoy especialmente contento con la temporada, con todos los guiones. Me río muchísimo y me está costando aguantarme a la hora de rodar.

Se notará de alguna manera la ausencia de José Luis Gil...

Hombre, claro. Sobre todo porque es nuestro queridísimo compañero. Yo llevo trabajando con él 15 años. Pero bueno, ahí está, mejorando. Yo le he visto y está mejor que hace tiempo. Está avanzando. Yo le vi el otro día y está mucho mejor que hace tres meses.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Voy a empezar ya una película que voy a rodar pronto, justo después de 'La que se avecina', se llama 'Alimañas'. Es una película que he escrito yo con el compañero de escritura que tengo desde hace 20 años, Pep Antón Gómez. La vamos a dirigir juntos y yo interpreto a uno de los protagonistas. Es un proyecto que me hace especial ilusión y que tengo muchas ganas de sacar adelante. Es una comedia negra que a mí me parece muy divertida y espero que el público piense lo mismo.