Joaquín Prat se revela contra Monedero: "No te lo voy a permitir"

Tras la agresión que sufrió Juan Carlos Monedero en un bar de Sanlúcar de Barrameda en Cádiz, el fundador de Podemos se ha visto envuelto en una nueva polémica reclacionada con este incidente.

Monedero ha tenido un encontronazo con una reportera de Cuatro al Día, programa que dirige por Joaquín Prat, que fue a entrevistar a uno de los testigos que presencio la pelea en el bar de Cádiz. Estas personas y la propia reportera, Cristina Bravo, apuntaron a que todo comenzó porque Monedero no llevaba la mascarilla puesta, algo que no sentó nada bien al ex militante de Podemos. “No has hecho bien tu trabajo”, le dijo Monedero a Crsitina Bravo, a quien también acusó de poner a la misma altura a los agresores que a él que fue la víctima.

La reportera no dudó en defenderse de las acusaciones. “Nosotros fuimos a Sanlúcar a preguntar a los vecinos y a gente que estuviera en ese momento en el que estaba Juan Carlos Monedero. Algunos quisieron dar la cara, como este señor que nosotros mostramos, otros no quisieron, y todos dijeron lo mismo: el problema empezó porque Monedero no llevaba la mascarilla. Él perfectamente sabía donde iba, era una peña taurina y según los vecinos cercanos al bar, fue una provocación por ambas partes”, explicó Bravo.

Es en este momento, cuando Monedero vuelve a recriminarle a la reportera que no ha hecho “bien su trabajo”, en el que Joaquín Prat corta a Monedero para enfrentarse a él. “No te voy a permitir que digas que hace mal su trabajo por recabar testimonios. No es una cuestión de credibilidad, es una cuestión de ofrecer el punto de vista de otros que se dicen testigos del momento. Lo que no te voy a permitir es que nos des lecciones de periodismo, Juan Carlos”, destacó Prat visiblemente enfadado.

Por su parte, Monedero siguió repitiendo que Cristina Bravo “No tiene razón”.

Así fue el último rifirrafe entre Prat y Monedero, a cuenta de los escraches

Monedero estuvo presente el lunes en el canal de Mediaset para explicar, a su manera, las diferencias entre manifestaciones y escraches. Según el fundador de Podemos, un escrache es lo siguiente: "Joaquín, no es lo mismo cuando de repente te quedas sin tu vivienda y ponen a tu familia a la calle. No es igual cuando necesitas un medicamento y te mueres. No puedes comparar eso cuando te insultan y lanzan calumnias contra ti y tienes el Parlamento y los medios de comunicación para defender tu idea. Los escraches son un elemento de reclamación de justicia de la gente que no tiene voz. No digamos que todo es igual. Es muy difícil que me demuestres que yo he justificado un acoso sin fundamento".

No es lo mismo una protesta legítima que los insultos y las agresiones. Hacer equidistancia es muy peligroso, pero más peligroso es alentar esa violencia desde un partido político que lleva meses llamando ilegítimo a un Gobierno votado por la mayoría de españoles y españolas. pic.twitter.com/0JmnNEaei5 — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) July 27, 2020

En este momento, Joaquín Prat le preguntó por su valoración sobre la pedrada que una diputada de Vox sufrió en el País Vasco durante la campaña de las últimas elecciones vasca y esta ha sido la respuesta de Monedero: "A una diputada no la puedes hacer un escrache. Un escrache se lo haces a alguien que ha cometido una injusticia y te está haciendo daño. Si los toreros que protestan contra Yolanda Díaz hacen una protesta y hacen sus reclamaciones diría: bueno, mira que tienen un partido que es la tercera fuerza política en España que defiende el derecho de los toreros".