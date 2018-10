Jesús Vázquez presentará el "talent" culinario "Bake off" en Cuatro

Jesús Vázquez se ha puesto al frente de "Bake off España", versión del concurso de cocina especializado en el horneado que arrancó en Reino Unido y se ha emitido en cerca de 30 países, y que Cuatro graba desde hoy.

Aunque inicialmente Mediaset anunció en agosto que sería Telecinco el canal que emitiría la versión española de "The Great British Bake off", finalmente será cuatro quien lo incorpore a su parrilla para "reforzar su oferta de producción propia de entretenimiento", indica la cadena en una nota.

Realizado por Boxfish, medirá el talento de concursantes anónimos que pugnarán cada semana por convencer al jurado con sus mejores recetas horneadas, tanto dulces como saladas -la versión original se centra en la repostería-, y evitar así la eliminación semanal y pasar a las siguientes fases.

Estrenado en 2010 en BBC Two, "The Great British Bake Off" alcanzó una gran popularidad y a los tres años pasó a BBC One, la cadena principal del grupo y posteriormente a Channel 4, que se hizo con los derechos del formato.

Galardonado con tres Premios BAFTA, tres National Television Awards y con un Rose d'Or, el programa ha sido el espacio más visto en el Reino Unido en 2015 y en 2016 y en su estreno en 2017 en Channel 4 se convirtió en el espacio más visto de la cadena desde 2012.