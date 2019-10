Esto es lo que opina Jesús Vázquez sobre Isabel Pantoja tras haber trabajado con ella

Jesús Vázquez no ha querido perderse la gran fiesta que organizó Ferrero Rocher para celebrar su 30 aniversario. Un gran evento donde el presentador contó con la compañía de la gran Isabel Preysler, icono indicutible de la marca. El gallego no dudó en alabar la figura de su compañera y nos confesó que llevaba años intentando cuadrar una cena con ella, algo que ni su amigo Boris había conseguido.

¿Cómo ha sido trabajar con Isabel Preysler?

Jesús Vázquez: No la conocía, es la primera vez que trabajamos juntos. Es raro porque tenemos muchos amigos en común. Tenía muchas ganas de conocerla. Boris lleva 20 años intentando que nos conozcamos.

Tendrás que organizar una cena.

J.V: Sería una noche maravillosa, como dice otra Isabel.

¿Qué nos puedes adelantar de tú nuevo programa?

J.V: Pues que trabajo con otra Isabel que su apellido también empieza por p, y me lo estoy pasando muy bien con ella. No la conocía, y os digo a todos que trabajar con ella es facilísimo, es muy buena compañera en el plató, por lo menos hasta dónde yo la veo. No ha tenido ni una mala palabra, ni una excentricidad ni nada. Es muy simpática y yo me llevo genial con ella. Yo no estoy en los despachos, no es lo mismo trabajar que negociar. Es un bombón

¿Cómo ha sido trabajar con Isabel Pantoja?

J.V: He tenido muchas anécdotas, ella es muy personaje cuando está trabajando, es muy divertida con los niños, se entrega mucho con ellos. Está disfrutando mucho, se emociona mucho. La gente va a ver a una Isabel Pantoja que estoy deseando que vean. No la he visto siendo tan ella.

¿Te ha contado algo de las polémicas de su familia?

J.V: Algo me ha contado pero lo siento, nunca lo he hecho ni lo haré. Pero ella habla de sus cosas como hablamos todos.

¿Ella se olvida de sus problemas cuando trabaja?

J.V: Mucho, es muy profesional, para ella es terapéutico. Ella se siente cómoda y no se siente amenazada. Trabajando no tiene un gran defecto. Y ha contado cosas, que ya veréis que no ha contado a ninguno de vosotros. Habla de su madre, de sus hijos, se lo cuenta a los niños

¿Qué supone para el pueblo ganador qué den las campanadas allí?

J.V: Yo llevo cinco años y para ellos supone un cambio enorme para el pueblo, en turismo, económico, etc.

¿Quién serán los presentadores este año?

J.V: Jesús Vázquez y puntos suspendidos.

¿Tú deseo para el 2020?

J.V: Que las cosas vayan mejor para todo el mundo, y que se arreglen los problemas que tiene España.