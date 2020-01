Jennifer Aniston 'se cuela' en la Academia de Operación Triunfo

Esta edición de Operación Triunfo se está caracterizando más por las polémicas que están generando los concursantes que por las actuaciones musicales. Con tanta intensidad en la Academia no han tardado en aparecer los roces entre sus habitantes, tanto en lo polémico como en lo amoroso.

Es el caso de la concursante Samantha, la alicantina de 25 años, ha desarrollado un afecto muy especial por otro concursante, Flavio. La triunfita ha estado dando muestras por toda la casa de este romance con escenas de lágrimas y confesión, incluso Samantha llegaba a confesar a la directora de la Academia, Noemi Galera, que "han pasado cosas, es que juego un poco, ayer tuvimos una conversación en la que me dejó claro que no pero sí".

Samantha hablando con Noemí de lo que siente por Flavio.

#OTDirecto24E pic.twitter.com/swnUE4ZcYQ — SAMANTHA�� (@cfsamanthaot) January 24, 2020

Estas declaraciones parece que no han sentado bien al benjamín de la casa. Por esa razón en los últimos días ha habido un distanciamiento entre los concursantes, e incluso Favio ha comunicado a otro concursante que este romance se habría terminado casi antes de empezar. Así se lo hacía saber a Bruno: "Al principio sí estaba muy a gusto porque la veía muy guapa y me atraía mucho, pero luego no conectamos bien, y es que también hay otras personas de por medio que me están haciendo tilín".

Ante estas declaraciones, la reacción de Samantha no se han hecho esperar, y como un alma en pena ha tenido que ser consolada por otros compañeros. Ante los consejos de otros participantes la alicantina ha recordado un ruptura muy dramática en el mundo de Hollywood como inspiración para superar este mal de amores.

si jennifer aniston superó a brad pitt como nuevo lema d vida gracias sam por tanto #OTDirecto27E pic.twitter.com/Coc2F0mAO5 — elif �� (@elifmiker) January 27, 2020

Como se puede apreciar en el vídeo, Samantha toma como referencia a la actriz Jennifer Aniston para salir adelante: "Si Jennifer Aniston superó lo de Brad Pitt...". Recordemos que Brad Pitt se divorciaba de la actriz de 'Friends' en 2006 después de compartir 6 años de matrimonio y marcar a una generación como el matrimonio celebrity por excelencia. También cabe recordar el motivo de este divorcio, Brad Pitt dejaba a Aniston para iniciar una relación con la también actriz Angelina Jolie, en un romance que había surgido mientras ambos grababan 'Sr. y Sra Smith'.

Después de más de 13 años de esta ruputra, la carrera de Jennifer Aniston no ha dejado de estar en lo alto, manteniéndose siempre como una de las actrices más cotizadas de Hollywood. Por su parte, Pitt tuvo un matrimonio mediático con Angelina que terminaba en divorcio después de varios rumores y adopciones después. A pesar de ello, ambos actores mantienen una relación de admiración como se pudo comprobar en la entrega de Premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos, y siempre que coinciden.

Por esa razón Samantha lo tiene claro, ella quiere ser como Aniston y superar a su Brad Pitt particular, Favio. De momento ya los hay en redes quien han aprovechado para comparar la situación vivida por la alicantina con otra 'mediática' ruptura que sufrió otra triunfita.