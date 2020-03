Jaime Peñafiel afirma tener coronavirus y así afronta la noticia

El periodista experto en la Casa Real, Jaime Peñafiel, acaba de confirmar a la revista Pronto que presenta todos los síntomas ligados al coronavirus. El periodista ha afirmado para el medio de comunicación SEMANA que afronta con positivismo y sin miedo la enfermedad que ya sufren más de 56 mil españoles en todo el país. Peñafiel comenzó a sentir estos síntomas hace apenas cuatro días en su residencia de Toledo. Lugar donde se había trasladado con su esposa, Carmen Alonso, para pasar la cuarentena.

¿Cómo se ha contagiado Peñafiel del coronavirus?

El andaluz asegura que su esposa también presenta los síntomas del COVID-19 y creen saber cuál ha sido el motivo de su contagio. “Creo que ha sido una de las personas del servicio la que nos ha contagiado. Mi esposa también lo tiene así que nos hemos venido corriendo a mi residencia de Madrid y aquí ya estamos ella y yo solitos” ha afirmado a la revista Semana.

A pesar de mostrar todos los indicios de que sufre coronavirus Peñafiel no se ha realizado el test para determinar si es o no esta enfermedad. Su médico personal está llevando su seguimiento y le ha afirmado que sus síntomas coinciden con los del COVID-19. El periodista tiene fiebre, pero no muestra dificultades respiratorias, por lo que no es necesario su ingreso en ningún centro médico. Seguirá con su tratamiento en casa como indican los médicos.

Tanto el experto en la Casa Real como su esposa son pacientes de alto riesgo, al ser octogenarios, pero ninguno de los dos tiene patologías previas que puedan empeorar esta situación, por lo que ambos están tranquilos y optimistas. Las muestras de cariño hacia el periodista no han tardado en llegar y él solo tiene palabras de agradecimiento hacia todos los que se acuerdan de él.

FERNANDO VAZQUEZ

La situación del COVID-19 en España actualmente

El Ministerio de Sanidad ha confirmado este jueves un total de 56.188 casos positivos de coronavirus, tras 8.578 nuevos infectados en las últimas 24 horas, lo que supone un aumento del 18 %, y 4.089 fallecidos, un 19 % más, tras sumar 655 muertos.

Según ha informado el departamento que dirige Salvador Illa, hay además 3.679 pacientes en la UCI, un 16,2 % más, y son 7.015 las personas que ya se han recuperado del COVID-19, un aumento del 30,7 %.

La Comunidad de Madrid sigue siendo la zona más afectada. La región ha sumado en las últimas 24 horas otras 265 muertes más con coronavirus, lo que eleva la cifra total de fallecidos desde que comenzó la epidemia a 2.090, el 51,11 % de los óbitos de toda España, según los datos que ha dado a conocer este jueves el Ministerio de Sanidad. Se han confirmado en la región 17.166 contagios (2.569 más que ayer), 1.221 personas están ingresadas en la UCI (71 más) y ha habido 3.882 curados (851 más que ayer).