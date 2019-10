Isabel Pantoja levanta el teléfono para llamar a Telecinco y terminar con la proyección de su hija Chabelita

Isabel Pantoja se ha convertido en una de los rostros públicos con más tirón en Mediaset. De hecho, incluso podría llegar a presentar las 'Campanadas 2020' junto al presentador de 'Idol Kids', 'Bake off España' y 'Me quedo contigo'.

Su poder es tal que se ha propuesto acabar con la carrera profesional de su hija, Chabelita, en plena guerra familiar, según informa 'Lecturas'. La tonadillera estaría presionando a distintos directivos de Telecinco mediante llamadas telefónicas. La tonadillera ha dejado claro que no va a dejar que Isa la cuestione como madre en 'El programa de Ana Rosa'.

"Nunca me había afectado nada tanto"

Las lágrimas se han deslizado por el rostro de Isa Pantoja al hablar sobre las duras palabras que le propinó su madre. Chabelita ya no puede más y ha confesado ante las cámaras del espacio presentado por Ana Rosa Quintana que Isabel Pantoja lo es todo para ella: "Mamá, te quiero y tú lo sabes. No entiendo lo que ha pasado y nunca he dicho nada malo tuyo ni de mi hermano. Se me han acusado de muchas cosas falsas y yo estoy molesta con ella porque ha salido todo a la luz".

Ante los lloros de la pequeña del clan la presentadora la ha abrazado, mostrándole todo su apoyo: "¡Pero no llores! Si esto se va a arreglar...". "Llevo una semana fatal, porque nunca me había afectado nada tanto", ha explicado la intérprete de 'Ahora estoy mejor'.

Ana Rosa le ha dado la clave para solucionar sus problemas familiares, un sabio consejo que deberían haberle dado hace mucho tiempo: "Ponte cerca del teléfono. Hay que zanjar esto, porque, si no, las dos vais a acabar hechas polvo. Dos personas que se quieren no se pueden hacer daño".

"No es la hija que yo crié"

Isabel Pantoja no está pasando por su mejor momento a nivel personal. Su madre está muy débil y su hija, Chabelita, le está dando muchos quebraderos de cabeza tras su estelar paso por 'Supervivientes 2019', que le colocó en el firmamento de los referentes de Mediaset.

Una de las últimas polémicas ha sido la de la presentación de Isa Pantoja como 'cantante' tras sacar a la luz su primer 'single'. Y es que la pequeña del clan se quejó de que estuvo durante todo el evento mirando al público para ver si aparecía su madre y nunca llegó. Entonces la matriarca lo dejó todo claro a través de Raquel Bollo, una de sus representantes en 'Sálvame': "Ella sabía que yo no iba a ir, que no se haga más la víctima. Voy a respetarla, lo que ella no hace conmigo".

Pero Isabel Pantoja se encentra en una época dorada en la televisión y no la está desaprovechando. Pepe del Real ha desvelado en 'El programa de Ana Rosa' cómo vio a la intéprete de 'Hoy quiero confesar' en la fiesta de Mediaset, a la que fueron los pesos pesados del grupo de comunicación: "Está muy afectada. Vimos a una Isabel Pantoja que está abatida y que incluso en algunos momentos se le saltaban las lágrimas. Es un tema muy delicado, Isabel no sabe cómo gestionarlo".

Y entre lágrima y lágrima dejó un hueco para dar un 'zasca' a Chabelita: "Ella dice que no reconoce a su hija, que Isa Pantoja no es la hija que ella crió. Teme por la salud y la integridad de Isa. No le gusta que salga ni las compañías que tiene y que le gustaría volver a tener a su hija en su redil".