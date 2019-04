Isabel Pantoja aparece en "GH Dúo" tras firmar su millonario contrato con Mediaset

Isabel Pantoja ha sorprendido a todos los espectadores de GH Dúo y ha aparecido en la casa de Guadalix de la Sierra el jueves durante la final. Su hijo Kiko Rivera no daba crédito, mientras veía a su madre desde el confesionario, de lo que estaba ocurriendo. La reina de la copla subía a dar ánimos a su pequeño del alma en el día más importante de su concurso, aunque poco sirvió ya que el dj se proclamó como segundo finalista porque la ganadora indiscutible del concurso es María Jesús Ruiz.

La tonadillera apareció resplandeciente con una coleta mostrando su pelo largo y perfectamente maquillada. Además, no dudó en ponerse unos tacones que estilizaban su figura junto con un pantalón azul y una blusa suelta blanca con las mangas abiertas, muy estilo Pantoja. No paró de besar y de abrazar a su hijo y decirle que le amaba por encima de todo. Sin duda, el reencuentro entre madre e hijo ha sido uno de los más emotivos de todos los que han sucedido en la historia de este programa.

Lo que no se esperaba para nada Kiko Rivera es que su madre le confesara que es una de las concursantes oficiales de Supervivientes. Y es que si el primo de Anabel Pantoja no daba crédito de ver a su madre en la casa donde ha estado el conviviendo tres meses, más sorprendido se quedó cuando supo que su madre se embarcaría en esa aventura tan arriesgada. Estamos ante un cambio importante de Isabel Pantoja en cuanto a la televisión. La cantante, que no quería ni pisar un plató de Telecinco, se sitúa en el foco mediático tras derribar la frontera que le separaba de la gran pantalla.