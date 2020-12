Isa P revela el mayor secreto de su tío Agustín en Cantora: "Te consume"

El clan Pantoja sigue rentabilizando su ruptura familiar. Un mes después de que Kiko Rivera se embolsara una importante cantidad de dinero por dejar en evidencia a su madre delante de toda España en el programa "Cantora: La herencia envenenada", ahora es Isa P la que ha aprovechado su salida del reality "La casa fuerte" para sacarle un importante rendimiento económico a esta situación.

Isa Pantojase enteró en el programa dirigido por Jorge Javier Vázquez de que su madre Isabel Pantoja y su hermano Kiko Rivera habían iniciado una guerra mediática que era muy difícil de parar. Viendo algún que otro vídeo suelto, se fue dando cuenta de la envergadura que tenía este asunto y lo complicado que iba a ser arreglar el conflicto. Tras salir del aislamiento del programa ha dado muy sincera su opinión sobre este especial que puso patas arriba su vida familiar.

“Está dolido. Se expresa de bien, está hablando muy de verdad”, ha dicho en una exclusiva para la revista Lecturas que ha salido este mismo miércoles. Tal y como dijo hace unos días, todavía no ha conseguido contactar con su madre y está deseando hacerlo pero no sabe quién tiene su móvil ni quién maneja los hilos para que esté completamente desconectada de todo, incluso de sus hijos y sus nietos. Su preocupación aumenta por momentos y no sabe cómo hacer para que todo esto se arregle de una vez por todas.

La preocupación de Isa Pantoja por su madre aumenta

Isa Pantoja no consigue hablar con su madre y está dispuesta a hacer lo que sea para conseguirlo, tal y como ha explicado en esta entrevista en la que se ha abierto en canal y se ha mostrado muy preocupada por la salud de su madre, asegurando incluso que necesita ayuda médica. “Tiene sus dos teléfonos desconectados y al de mi tío yo no voy a llamar”, ha asegurado. Recordemos que cuando estaba concursando en el reality tampoco lo consiguió y fue otra persona la que cogió el teléfono y le dijo que no podía hablar, algo que le rompió por completo. “Soy capaz de trepar por el balcón para ver a mi madre”, ha asegurado, dejando claro que está dispuesta a todo para estar junto a ella y poder verla después de tanto tiempo separadas.

“La persona que está con mi madre no la beneficia, debería mediar entre ella y su hijo”, ha dicho refiriéndose a su tío Agustín. “A mi madre le hace falta un psicólogo”, ha añadido muy dolida y preocupada. Y es que la vida en Cantora, la finca familiar, no es nada fácil. “Vas con ilusión y a las dos horas te quieres ir”, ha asegurado, hablando por primera vez de cómo es esa casa a la que pocos quieren volver. “Las cortinas siempre están echadas. Encima mi tío no quiere que se encienda la luz porque gasta. Te consume”, ha relatado también. Unas palabras desgarradoras que explican la complicada situación en la que se encuentra la artista, que lleva allí encerrada durante meses y no se sabe nada de ella.

El pastizal que ha cobrado Isa P por esta exclusiva

Por estas palabras, Isa P ha ganado un dineral. Concretamente, según ha contado Alessandro Lequio, habrían sido unos 30 mil euros, aunque otra de las colaboradoras, Beatriz Cortázar, añadió un “más” que sonó a que esa cantidad podría estar muy multiplicada. No sabemos si conseguirá algo con esto, pero desde luego que ese dinero le vendrá muy bien tras su paso por el reality y de cara a su boda con Asraf Beno, si es que finalmente llega a celebrarse después de que el marroquí dijera que la familia de su chica era "una mierda".

Tras no poder contactar con su madre, Isa Pantoja ha dado una entrevista a una revista: "Ha cobrado un pastón"

#AR22Dhttps://t.co/oHss14rRdM — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) December 22, 2020

"Por eso mami no le coge el teléfono, porque iba a tardar mucho en venderlo a la revista", "No me parece justo que reciba un pastón por una entrevista cuando hay gente en la calle que no tiene ni para comer" u "otra caradura" son las lindezas que han dedicado los seguidores del programa a Isa P tras conocer el dineral recibido.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Isa P revela por primera vez qué vio en la habitación de Paquirri de Cantora cuando era una niña