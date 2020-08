La irrespetuosa comparación que hace Jorge Javier Vázquez sobre Don Juan Carlos

Jorge Javier Vázquez no descansa ni en vacaciones. El presentador de Mediaset disfruta estos días de un merecido descanso, pero a través de su blog en "Lecturas" no deja de diseccionar la actualidad y de lanzar dardos a algunos de sus excolaboradores, como es el caso de Karmele Marchante.

Este miércoles, Jorge Javier también se sumerge en el asunto de la salida de Don Juan Carlos de España. Para el mediático presentador, el Monarca es un ejemplo de que "debes estar luchando hasta el último momento porque la historia es como la televisión". "Hasta que pasan muchos años y no aparece la perspectiva, solo cuenta lo que has hecho el día anterior", señala.

Jorge Javier admite que el pasado jueves vio el documental ‘Yo, Juan Carlos I, rey de España’ que emitió La1 y que hace un repaso a la vid del Rey emérito. A Jorge Javier le gustó el documental y también reflexionó sobre él: "No dejo de preguntarme cómo ese rey que pilotó con esa delicadeza la complicada transición se ha convertido con el paso de los años en una caricatura tan absurda. Leí también (...) que a partir del intento de golpe de estado de 1981 se relajó y pensó que todo estaba ya hecho. Que su figura estaba ya por encima del bien y del mal", señala.

"NUESTRA NUEVA PANTOJA"

A continuación, Jorge Javier lanza una comparativa poco afortunada. "Tampoco entiendo que el emérito no haya asomado la patita desde el lunes. Ni su silencio. Se echa de menos un 'me gustaría explicarme'. Su mutismo engorda la especulación. Parece que esté cebando su próxima intervención pública. Es nuestra nueva Pantoja", asegura. El presentador no entiende que los informativos especulen sobre el paradero del monarca, algo que - asegura - es más para un programa tipo "Sálvame".

Por último, Jorge Javier se hace preguntas sobre Felipe VI. "¿Por qué no darle una oportunidad? ¿Y si esta crisis se convierte en su 23 F y sale de ella reforzado? ¿Podemos ahorrarnos una nueva crisis teniendo en cuenta que ya tenemos bastantes encima? Más que nada porque con tanto esfuerzo vamos a acabar exhaustos. Es cuestión de economizar energías", apunta.

LAS VACACIONES DE JORGE JAVIER EN IBIZA

Jorge Javier ha estados esto primeros días de agosto disfrutando de las aguas de Ibiza. Tal como señalaba el presentador, que acaba de cumplir 50 años, necesitaba disponer de estos días libres porque ha llegado exhausto al final de la temporada.

Las redes sociales se han agitado mucho esta semana advirtiendo de que Jorge Javier estaba pasando sus vacaciones en un yate de lujo valorado en dos millones de euros. COPE ha podido confirmar que este precio es superior al real de la embarcación, pero sí es un barco que cuenta con todas las comodidades para pasar unos días de tranquilidad en el mar.

Lo que sí sorprende por su desorbitado precio es el bañador con el que Jorge Javier luce tipazo en las aguas ibicencas. Según "Diez Minutos", el modelo que luce el presentador en las fotos publicadas es un bañador Dsquared2 de 135 euros, aunque puede encontrarse a 94 euros en época de rebajas. Una preciada joya a la que Jorge Javier saca partido puesto que no ha dudado en exhibirlo también en sus redes sociales.