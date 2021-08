Ion Aramendi, sustituto de Jesús Cintora: su pasado en Sálvame y su vínculo con un concursante de MasterChef

Ion Aramendi es un conocido periodista y presentador de televisión. A pesar de haberse forjado una larga e importante trayectoria televisiva, nunca había pensado en dedicarse a la pequeña pantalla. No obstante, tras años sin saber cómo encaminar su vida, decidió presentarse para una oferta de empleo como reportero de televisión.

Gracias a ello dio su gran salto a la televisión, ni más ni menos que como parte del equipo de 'Sálvame'. Es por esto por lo que en 2009 dio comienzo a su carrera como reportero en el espacio de Telecinco, donde trabajó durante siete años. Gracias a ello, comenzó a abrirse puertas en la televisión y compaginó su participación en 'Sálvame' con su puesto como colaborador en 'Hable con ellas'.

Aunque comenzaba a hacerse una carrera en Mediaset, una de las cadenas más importante a nivel nacional, decidió dar un giro a su vida y, en 2016, fue fichado por ETB para ponerse al frente de '¡Qué me estás contando!'. Sin embargo, actualmente, se ha convertido en un mítico rostro de TVE. En 2019, anunció que comenzaría a trabajar en la cadena pública como presentador en 'El cazador' y el programa de entrevistas 'Todos en casa'.

Con el paso de los años, su presencia ha ido adquiriendo popularidad y, en 2021, logró ponerse al frente de un espacio del prime time con 'The Dancer'.No obstante, una de sus grandes oportunidades ha llegado ahora. Según adelantó YOTELE, Aramendi ha sido el elegido para sustituir a Jesús Cintora y ponerse al frente del nuevo magacín de entretenimiento que se emitirá en la franja de mediodía de La 1 a partir de septiembre.

De esta manera, el comunicador se convierte en uno de los presentadores estrella de Televisión Española al ser el telonero de la primera edición del Telediario, además de preseentar 'The Dancer' y seguir presentador 'El Cazador' tras cinco temporadas. No obstante, es posible que deje de conducir alguno de estos espacios por falta de tiempo.

A pesar de ser un conocido personaje mediático, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, dado que no le gusta que se hable de él más de lo que se deja ver en sus redes sociales y en la pequeña pantalla. Es por esto por lo que hay mucha información sobre el comunicador que resulta desconocida para sus seguidores.









Ex jugador de baloncesto de la Liga EBA

Aunque siempre se le ha conocido por dedicarse a la comunicación, también fue jugador de baloncesto en la categoría EBA, jugando para equipos como el Salamanca Norte (CB Avenida) o el Maderas Peralta (CB Tormes). Durante un tiempo compaginó su faceta como deportista con los estudios de periodismo en la Universidad Pontificia de Salamanca , ya que siempre tuvo claro que ganarse la vida con el baloncesto era muy complicado y que debía pensar en otras opciones.

“Las oportunidades que tuve en el baloncesto eran limitadas. Nunca he pensado que podía ser un jugador de primerísima línea. Tampoco tengo una gran altura, mido 1,85. Tenía buenas dotes para hacer cosas, pero me quedé en el nivel al que yo creo que podía aspirar. También decidí que tenía que estudiar y dedicarme a otras cosas, que el baloncesto iba a ser un complemento. No aspiraba a nada importante. Si no llegas a lo más alto, vivir de ello está muy fastidiado. Siempre tienes que tener un plan b”, contaba sobre esta etapa en una entrevista para 'Vanitatis'.

El Santurtzi, equipo donde jugué y fui muy feliz, año 2002, hace ná... pic.twitter.com/CxplOPJH — Ion Aramendi (@ionaramendi) September 14, 2012





Dejó el periodismo

Al periodista no se le recuerda por su etapa en la prensa escrita, pero comenzó a desarrollar su trayectoria en la sección de deportes de 'La Gaceta de Salamanca', aprovechando su experiencia como jugador de baloncesto: “Estuve trabajando en 'La Gaceta' en Deportes para escribir de baloncesto, que, como además era jugador, algo entendía, también de atletismo... Luego me encargué de unas sección de deporte al aire libre durante un año y pico, pero el periodismo escrito no es que fuera mi pasión. No terminaba de encontrarle el punto, era muy sacrificado”.

“De hecho, aparqué el periodismo. Con 24 o 25 años me marché a Bilbao y lo dejé apartado por completo.A los 26 empecé a trabajar en una empresa industrial, relacionada con la familia de la que era mi pareja entonces, en un departamento de calidad de una empresa en la que pintaban parachoques. Después me fui un año a Australia, donde fui camarero, encargado de un restaurante griego. Y cuando volví no acabé de arrancar”, confesaba en el mencionado medio.





Su etapa como butanero

Después de decidir comenzar una nueva etapa en 2006 y trabajar como camarero en Australia, donde también encontró en el surf otra de sus pasiones, regresó a España sin querer retomar el periodismo. Por este motivo, decidió trabajar con su padre y su hermano en el negocio familiar del butano hasta que supiera por donde encaminar su vida profesional, lo que tardó en saber un año.

“Estuve trabajando un año con mi padre y con mi hermano revisando butano en pueblos de Segovia. Hasta que mis padres me dijeron que había un anuncio para mandar un vídeo por el que podía trabajar en la tele”, contaba para Venitatis, dejando claro cuál fue el momento en el que se dio cuenta que quería probar suerte en la pequeña pantalla.









Su pasado en 'Sálvame'

'Sálvame' fue el programa que le dio su gran oportunidad. Fueron sus padres quienes le avisaron de que había una oferta para ser reportero del programa de Telecinco y él no dudó en probar suerte. “Mi mujer también me animó en ese momento y fue pura suerte. Mandé un par de vídeos y me llamaron de 'Sálvame'. Nunca me ha dado vergüenza ponerme delante de la cámara. Al final empecé y mira... Tengo los pies en el suelo, no me creo nada, ni que soy un gran comunicador ni nada. Simplemente me sale de manera natural y si gusta a la gente, encantado. No es algo pensado, ni premeditado ni con un objetivo de llegar a un lugar determinado, es a donde me ha llevado la vida”, explicaba en Vanitatis.

A pesar de que lo recuerda como una gran etapa de su vida, en 2016, decidió abandonar el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez y, entre lágrimas y abrazos, dijo adiós para comenzar una nueva trayectoria en '¡Qué me estás contando!' de ETB. “Ser camarero en Australia en un idioma que no es el tuyo... Todas esas experiencias me han aportado muchísimo. ¡Cómo no voy a agradecer a 'Sálvame' esos siete años de trabajo! Me dio una popularidad que hizo que me llamaran de ETB”, reconoció, asegurando que 'Sálvame' ha sido el gran trampolín de su carrera.

“Estando siete años en 'Sálvame', creo que había tocado el techo de lo que podía hacer allí. Lógicamente, Mediaset es superpotente, es la cadena que más audiencia hace y las productoras tienen su manera de trabajar. No tenía ninguna posibilidad de amplificar mi carrera si seguía allí. Surgió esa oportunidad de venir a San Sebastián, dejaba de ser reportero de calle y daba ese pasito de ser presentador en plató”, desvelaba, dejando claro el motivo por el que decidió abandonar su etapa en Telecinco.









“Fueron años en los que aprendí muchísimo, a editar vídeos, a hacer directos, a narrar pequeñas historias, a salir de problemas en un directo, a hacer preguntas complicadas. Ha sido una escuela brutal para mí. El equipo es increíble. Siguen haciendo un programa maravilloso donde siempre te sorprenden, siempre hay un giro nuevo... Es un programa en el que nunca se han relajado jamás, y por eso han tenido la vida que tienen y seguirán siempre que tengan ese estado de alerta, de vamos a dar una vuelta a esto o a lo otro... Es un referente como programa. Jorge y los presentadores también son referentes como profesionales”, agregaba en Vanitatis.

A pesar de que cree que fue una decisión acertada, asegura que le “dio mucha tristeza” tener que despedirse de Mediaset: “Es una de las despedidas que más recuerda la gente por todo lo que lloré, que soy muy llorón. No soy de mirar para atrás, la verdad... Afortunadamente, todas las decisiones que he tomado, me han salido bien. Podía ser arriesgado, pero todos esos pasos me han dibujado una carrera con la que no había soñado, pero que me está gustando”, contó para 'El Español'.

De la misma manera que recuerda que fue un trabajo que le dio tantas “alegrías” como “tristezas”, dado que “eran jornadas extenuantes de mucha espera en las guardias en urbanizaciones o puertas de famosos”: “Son momentos de introspección, de mucha relación con los compañeros cámaras con los que estás, de compañeros de agencia... Eso es lo bonito que me queda de esa experiencia. Y, luego, tener la oportunidad de conocer a mucha gente tan importante como Mel Gibson y Morgan Freeman o hacerle una pregunta a Brad Pitt. A mí eso es lo que me fascinaba, más allá de los famosos nacionales, que también ha habido muchos a los que me ha hecho ilusión. Esa oportunidad me la dio Sálvame y estoy muy agradecido”.









Su faceta como músico

Además de dedicar la mayoría de su tiempo en su trabajo y su familia, también hace un hueco para dedicarse a otra de sus grandes pasiones: el rock. El presentador tiene su propia bada en Salamanca y se identifican con el nombre 'Pitch & Cols'.

“Lo del rock nos pilló a todos cuando teníamos una edad maravillosa, hace algunos años. Estuvimos como tres o cuatro años muy arriba porque ensayábamos mucho y dábamos conciertos. Además, vivía en Madrid e iba a ensayar a Salamanca. Lo que ocurre es que todos hemos empezado a tener críos, y una vez que llegan los niños, todo lo que puedes hacer al margen de tu trabajo es mucho más complicado. El sueño está latente, pero no está manifiesto. Ahora el grupo está aparcadito y cada uno sigue su vida, porque es complicado coordinar la vida de todos”, cuenta para Vanitatis.









Su momento personal más "traumático"

Aunque considera que es una persona muy afortunada y tiene una familia de la que se siente muy orgulloso, el comunicador también ha pasado momentos personales muy complicados. Con tal solo 24 años se marchó a Bilbao por amor y la ruptura fue tan traumática que, en 2006, se mudó a Australia para dejar su vida atrás: “Atravesé una crisis muy importante con una pareja que tuve hace muchos años, como en 2006. Ahí toqué fondo. Salí de una ruptura amorosa para mí muy traumática en el momento”.

“Pero es cierto que, a la vez, es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque me ha enriquecido muchísimo. Ese fue el motivo por el que me marché a Australia un año. No conseguía remontar mi situación anímica y me tuve que ir solo para poner tierra de por medio y empezar a construir de nuevo mi propio yo. Gracias a esa experiencia me dio otra perspectiva de mi vida y me demostré que todo eso que había pasado no había sido más que un punto de inflexión tras el que me había convertido en alguien mejor. Así que estoy muy agradecido a todo lo malo que me pasó”, se sinceraba en una entrevista para 'El Español'.

“Gracias a la ayuda de mis padres y mis amigos conseguí darle la vuelta y darme cuenta de que no podía seguir en la situación en la que estaba: hundido y mal... Los golpes emocionales son tremendamente dolorosos... Yo he tenido muchos más problemas emocionales que físicos, pero, sin embargo, todos me han hecho crecer”, zanjaba.









Su padre participó en 'MasterChef'

El presentador mantiene su vida privada totalmente al margen de las cámaras. Sin embargo, su padre si es reconocido en televisión, dado que participó como concursante de 'MasterChef Senior', una edición especial de Navidad que no ha vuelto a emitirse.

“Mi padre hace cocina casera y de batalla. Es el que nos lleva dando de comer muchos años cuando mi madre dijo que ya estaba harta de darnos de comer a todos nosotros. Alimentar a cuatro bigardos que somos, de metro ochenta y cinco para arriba... Llegó un momento que dijo: '¡Hasta aquí!'. Fue entonces cuando mi padre tomó las riendas de la cocina. Ese nivel sí puedo hacerlo, lo que me falta es dar un pasito más allá y hacer platitos más preparados. En casa cocinamos los dos, mi mujer y yo, tenemos cierta mano en la cocina”, declaró el comunicador en Vanitatis para explicar el momento en el que su padre descubrió su amor por la cocina.









Es muy familiar

El presentador nació el 11 de febrero de 1977 en San Sebastián y es el tercero de cuatro hermanos: José María, Íñigo y Santiago. Su madre permanece en el anonimato, pero a su padre, Santiago, se le conoce por participan en el talent culinario de TVE. El periodista reconoce que es muy familiar y mantiene una estrecha relación con sus padres. Es por esto por lo que siempre quiso formar su propia familia y, en mayo de 2011, se casó con María Amores y tienen dos hijos, Ion y Lucas, a los que se refiere como “su equipo”.

A pesar de estar muy orgulloso de haber “nacido en Donosti”, considera que “Salamanca es su segunda casa”. Con 19 años se mudo allí y conoció a su mujer. Actualmente es donde vive toda su familia, sus padres, sus suegros y hermanos. Es por este motivo por el que decidió abandonar Madrid y mudarse junto a su familia 21 años después. Una decisión que puede permitirse por el momento al trabajar en programas que se graban antes de su emisión.





“Cuando mi padre nos dijo que nos íbamos a vivir allí tenía 19 años, así que, como puedes imaginarte, no me hizo ninguna gracia. Tenía aquí mi vida hecha, mi novia, mis amigos de toda la vida... Marcharme era lo que menos me podía apetecer, lo mismo que a mis hermanos. Luego le dimos la vuelta a la situación y se ha convertido en nuestra segunda casa. Mis dos hermanos que viven allí se han casado con dos chicas de Salamanca, allí conocí a mi mujer, viven mis suegros también... Salamanca es mi segunda casa, pero también la considero la primera, porque la comparto con San Sebastián. Me siento muy orgulloso de ser donostiarra, pero soy en parte salmantino. Además de a mi familia, tengo allí a mis amigos, mi grupo de música... “, contaba en Vanitatis.

“Siempre he querido tener hijos y mi mujer también. Desde que nos conocimos, lo tuvimos muy claro. Siempre he sido muy niñero, ya desde chaval. Son lo más importante de mi vida y lo más bonito que tengo. Mis hijos son por lo que lucho, todo lo que estoy consiguiendo es por y para ellos, para que la familia tenga la mayor seguridad posible, para que ellos puedan crecer con tranquilidad y para que seamos todos felices. Son el engranaje junto a mi mujer que hacen que mi familia vaya adelante. Los cuatro estamos muy unidos para que vaya fenomenal o lo mejor posible”, agregaba.









Comparte profesión con su mujer

Lo que le ha hecho la vida más fácil es compartir profesión con su mujer, ya que, de esta manera, ambos entiendes las difíciles decisiones que les obliga tomar la televisión. María Amores es periodista y coordinadora de casting de Warner Bros. “Ella lleva en la tele mucho más tiempo que yo y es la que me apoyó desde un principio. Fue la que me dijo que me metiera en la tele porque consideraba que podía tener posibilidades. Ha sido y es mi mayor apoyo”, declaraba en el mencionado medio.

“Creo que tiene una carrera brillante por delante, a la que ha tenido que renunciar un poco. Cuando nos marchamos de Madrid, era allí donde tenía las oportunidades. Aquí ha estado trabajando para la televisión pública y para la productora en la que yo estaba, pero es verdad que su carrera iba para muy arriba si nos hubiéramos quedado allí. Tiempo tenemos de volver, y si ella decide darle un empujón a su carrera, será el momento”, reconocía.









“Ella lleva toda esta carga cuando yo estoy grabando en Madrid, además de su propio trabajo. Mi mujer es absolutamente maravillosa. Lo más importante es el equipo. A mí me toca apechugar, yendo y viniendo y grabando mucho, y a ella hacer su trabajo y además cuidar de la familia. Sin ella sería imposible todo esto...”, añade el periodista.

“Si no conociera el medio y los sacrificios, ya desde que estaba en Sálvame y de un día para otro tenía que hacer un viaje, hubiese sido más complicado. Aunque estoy seguro de que, con lo inteligente que es, lo hubiese entendido. Además, ese punto de ella de llevar más años que yo en la tele me ha ayudado a ser yo mucho más profesional. Aprendo mucho de ella también en el ámbito personal... Nosotros somos de esas parejas a las que les encanta estar juntos. Nos encanta hablar, pasarlo bien, no nos aburrimos nunca”, afirmaba en 'El Español'.