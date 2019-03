El erróneo tópico del que tira Ellen DeGeneres para promocionar un programa español

'Juego de juegos' es la adaptación española del programa de televisión estadounidense 'Game of Games' que presenta allí Ellen DeGeneres. En nuestro país es la cómica Silvia Abril quien dirige este espacio de pruebas físicas y mentales con un premio en metálico final de 50.000 euros.

Abril había hecho varias referencias a DeGeneres en las últimas semanas, admitiendo su admiración por la presentadora norteamericana. Y el sueño, su sueño, se ha hecho realidad:

"Hola Spain, I am with mi amiga Silvia, host of 'Game of Games' or as we call it: 'Juego de Juegos'" (Hola España, estoy con mi amiga Silvia, presentadora de 'Game of Games' o como nosotras lo llamamos: 'Juego de juegos'"), empieza diciendo la estadounidense. Enseguida, la española, con su verborrea e histrionismo habitual, comienza a explicar de carrerilla las pruebas que más le gustan, haciendo gestos y onomatopeyas, concluyendo su homóloga con un "nachos y tequila" que despierta las risas del público.

DeGeneres ya había hecho referencia al formato que Antena 3 emite cada noche de viernes en nuestro país, y lo hizo en su propio 'Game of Games', rescatando una pieza del programa español: