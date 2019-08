El inusual regalo de Loles León en 'Ven a cenar conmigo'

Loles León ha vuelto a protagonizar un momento inédito en 'Ven a cenar conmigo: gourmet edition', esta vez por un regalo que ha traído para sus compañeras, unos 'caramelos' chinos de carne: "Le pregunté si eran caramelos y ella me dijo: "Sí, pero de 'calne'". Dije: "Pero a ver. ¿Son caramelos? ¿Tendrán un poco de sabor de caramelo?". Y me respondió: "De 'calne'". No salía de ahí".

"Aquí les llamamos albóndigas pequeñas", ha puntualizado el narrador. "¡Hay que ver los chinos! Tienen de todo. Tenía un punto picantito y estaba muy bueno", ha reconocido Rosa Benito. "Pues estaban ricos", ha confesado Irma Soriano.

Tras el aperitivo la anfitriona, Belinda Washington, ha deleitado a sus invitadas con una agradable sorpresa: "Cerrad los ojos". Y ha interpretado una versión bastante decente de 'La vie en rose' a ritmo de piano.

Rosa no ha podido aguantar las lágrimas y se ha emocionado: "Me ha llevado a la época de París. Ha sido un conjunto tan bonito... No me lo esperaba". Irma ha estado tan concentrada que se le ha olvidado ver el espectáculo hasta poco antes del final: "Tendría que haber abierto los ojos un poquito antes, porque a lo mejor me he perdido algo".

La actuación ha terminado con una gran ovación a Belinda y al pianista, Alberto Torres, por parte de sus compañeras: "¡Olé!", han exclamado. "Yo le echo morro. Soy muy lanzada", ha explicado Washington.

#VenACenarBelinda Cuando ves a tu crush por la calle y colapsas https://t.co/32ZEbp1bMi pic.twitter.com/PeSGsapNzN — Ven a cenar conmigo (@VenACenarTV) August 6, 2019

Belinda ha presentado al músico cuando ha terminado el espectáculo: "Toca la guitarra, el bajo y todo lo que queráis". Y Rosa Benito se ha quedado encandilada: "¡Que me toques!", ha expresado con los brazos abiertos poco antes de fundirse en un abrazo con el pianista. "Me tengo que abrir un Tinder ya", ha reconocido.