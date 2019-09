El insulto de un tuitero hace estallar a Alberto Chicote contra la actitud de muchos internautas en las redes

Ser uno de los los chef más populares de nuestro país, también te pone en un punto de lo más mediático por la exposición que tienes y repercusión que alcanza cualquiera de sus palabras o movimiento que hagas. Y si no que se lo digan a Alberto Chicote. Si a eso le sumas que hicote también ha sido uno de los cocineros más críticos en televisión con 'Pesadilla en la cocina', donde iba bar por bar analizando lo que estaba fatal en el servicio que ofrecía, pues aún estás más señalado.

En los últimos meses Chicote ha sido criticado y le han negado en su propia cara el servicio en un bar de la Plaza Mayor de Madrid, ha sido analizado al dedillo y juzgado por sus fotos en su cocina y la polémica tortilla de patatas algo ''chamuscada''. Toda un mofa que se viralizó en cuestión de minutos.

¿De verdad es necesario insultarme de este modo?

Algo no funciona. Y no es en mi cabeza. https://t.co/L75c1xaa5n — Alberto Chicote (@albertochicote) September 28, 2019

Pues bien, su última polémica ha hecho que explote el chef y reabra un importante debate en redes sociales. Aunque cada vez están más controladas, todavía quedan muchos usuarios que solo se mueven atacando y con críticas en las redes, que no distinguen las opiniones de los insultos y crean una enorme crispación. En este caso, la víctima ha sido Chicote, que ''parece que por ser conocido tiene que digerir todo lo que le digan y no'', dice un usuario que ha salido en su defensa.

Chicote ha sido retado a valorar un huevo frito con el mal gusto que lo ha insultado para pedirle ''que le supere''. El cocinero ha compartido la crítica: ''¿De verdad es necesario insultarme de este modo? Algo no funciona. Y no es en mi cabeza", le ha respondido molesto y ha dado una lección pública al joven mostrando su perfil y exponiendo su comportamiento antes todos. Sin insultos ni entrar a juzgar las palabras en las que se refiere al cocinero (y que hemos eliminado porque no hay necesidad de exponerlas ya que se intuyen en la imagen), la respuesta de Chicote ha ido más allá a modo de reflexión para hacer un llamamiento y que se pongan límites.

Rápidamente los fans del cocinero han saltado a defenderle. Pero lo que queda claro es que las redes sociales necesitan rápidamente un filtro de civismo y educación. Y actitudes como estan lo demuestran.