El insospechado motivo por el que Enrique San Francisco no acudió a votar en las elecciones generales

El actor Enrique San Francisco ha pasado por 'El Hormiguero' y, entre otras anécdotas, ha contado que una vez tuvo que llamar a su mujer para saber cómo cocinar un arroz blanco. En esta línea, muy peculiar ha sido la imagen de despiste que ha trasladado San Francisco a Pablo Motos, y es que le ha llegado a contar que "a veces como una vez al día, y como mucho para poder aguantar durante todo el día. La hora no me la preguntes porque depende la hora a la que me levante, pero, eso sí, como muy sano".

Sin embargo, la cosa no ha quedado ahí porque el intérprete también ha revelado el insospechado motivo por el que se quedó sin votar en las últimas elecciones generales. "¿Es cierto que te quedaste dormido el día de las elecciones y no pudiste ir a votar?", preguntaba Motos a San Francisco. "Es cierto", contestaba el artista, a lo que repreguntaba el entrevistador: "Pero, ¿hasta las ocho de la tarde?". "Sí, es que tuve una noche anterior un tanto turbia", respondía Enrique San Francisco, lo que suscitó el aplauso del público de El Hormiguero.

"La última vez que me puse el despertador era una especie de camión que daba fogonazos y te despertaba, pero tampoco funcionó. A mí esos 3 minutos de más me matan, y te pueden hacer llegar tarde a los sitios, algo que no se puede hacer en nuestro trabajo", explicaba con tono irónico el actor entre risas de los asistentes.

"Funciona mejor si no pregunto yo, lo dices todo tú", decía sobre esto Pablo Motos, y San Francisco zanjaba al respecto: "Sí, sí, me mato yo mismo".

Así han sido algunas de las anécdotas de San Francisco en 'El Hormiguero'.