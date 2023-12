El ingrediente que debes añadir en tu crema de calabaza para potenciar su sabor: lo aconseja Karlos Arguiñano

Te lanzo la siguiente pregunta: ¿conoces a Karlos Arguiñano? Es difícil que no sepas quién es. El cocinero es mediático y reconocido por su programa de Antena 3 llamado 'Cocina Abierta de Karlos Arguiñano'. Sin embargo, más allá de eso, también ha escrito infinidad de libros publicando recetas muy de estar por casa. En este caso, queremos recoger un secreto que desveló el chef en televisión y que tiene que ver con el siguiente plato: crema de calabaza.

El conductor del espacio explica que se debe emplear cebolla, calabaza y patata. Arguiñano asegura que, primero, hay que ir cortando la cebolla y prepararla para rehogar. Inmediatamente después, trocea la calabaza "mientras se me rehoga un poco la cebolla", aconseja para no perder el tiempo.

Karlos Arguiñano explica que "este tipo de cremas, cuando empieza ya el tiempo fresco, se pueden hacer tan variadas que siempre quedan bien". Añade que rehogar la cebolla es interesante porque "rehogar las cosas enriquece los platos". He aquí un gran truco. Si rehogas la cebolla, potenciarás el sabor de tu crema de calabaza.

Sea como fuere, una vez se ha rehogado correctamente la cebolla (verás que adquirirá un tono más amarillo por el aceite), "añadimos la calabaza, una patata pelada y troceada". Una vez tienes todos los alimentos necesarios e incluidos en esta receta, echas el agua. Ojo, tiene que estar caliente. Para que se hierva más rápido.

Por tanto, aquí tienes los dos trucos: rehogar bien la cebolla para potenciar el sabor de la crema de calabaza y que el agua esté caliente.

"Y en quince minutos tenemos la crema lista. Le pongo una pizca de sal. Siempre es agradable hacer este tipo de recetas porque se hacen muy fácil, no son nada caras y se digieren bien. Es una comida limpia", reflexIona Arguiñano.





Una vez ha hervido todo, con una espumadera, echamos todos los ingredientes a un batidor y "el caldo que sobre no lo tiréis porque para tomar está perfecto. Yo algo voy a utilizar y así ya dejamos la crema a punto. Le añado un poco de caldo y reservo otro poquito".

Concluye su receta explicando que "si está probada de sal, al punto, y si hay que añadir caldo se añade".

Karlos Arguiñano, en 'Herrera en COPE': "Creo que llevo algún año más que Jordi Hurtado en televisión"

El cocinero vasco presentó, en 'Herrera en COPE', uno de sus múltiples libros. En 'La cocina de tu vida. 950 recetas fáciles, rápidas y saludables', da algunas recetas básicas para cuidar de nuestra alimentación. Además, contó aspectos de su vida profesional y personal.

Arguiñano lleva más de tres décadas en televisión y esto le convierte en uno de los presentadores más longevos en la pequeña pantalla junto a Jordi Hurtado: “Yo creo que llevo algún año más – ha afirmado – el gran Jordi, lo que pasa, es que no ha cambiado de equipo, mientras que yo lo he hecho varias veces”. Escucha aquí la entrevista completa.

Audio El cocinero vasco presenta 'La cocina de tu vida. 950 recetas fáciles, rápidas y saludables', un libro donde da algunas recetas básicas para cuidar de nuestra alimentación





Cabe recordar que no solo ha estado en la televisión española, también en Argentina, una experiencia que recuerda con mucho cariño: “La clientela, los espectadores, son más o menos los mismos. Tuve la suerte de que los cinco años de Argentina, desde el principio, me seguían muchísimo porque ya me conocían muchísimo de TVE del canal internacional. Y me siguen viendo”.

Algo que agradece enormemente porque, como según nos explicó, “jamás en mi vida hubiese pensado ni que iba a estar tantos años en televisión ni que iba a hacer tantísimos programas porque ya llevo siete mil”.

Por último, aseguró que la cocina ha sido siempre su pasión, pero no su primera vocación profesional. Él iba a ser chapista, aunque afirmó entre risas que no se le dio del todo bien.