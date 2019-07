La infracción de Isabel Pantoja antes de llegar a plató que se ha viralizado en redes

Isabel Pantoja ha vuelto a ser protagonista tras el gran recibimiento con ramo de flores incluido del público, sus hijos, Kiko Rivera y Chabelita, y Jorge Javier Vázquez en el plató de 'Supervivientes 2019', este jueves, 11 de julio. En la entrevista, la tonadillera ha confesado que la experiencia en el concurso de supervivencia le ha ayudado a combatir su mayor temor: sentirse encerrada como en la prisión. "Sabía que tenía muchos miedos y me los he quitado de encima. El principal miedo era mi pasado reciente, que está totalmente enterrado", ha puntualizado.

El domingo 14 de julio la intérprete de 'Hoy quiero confesar' ha vuelto al plató del 'reality show' de Mediaset, esta vez para ser entrevistada por Jordi González en 'Conexión Honduras'. En los primeros minutos, el presentador del programa ha conectado con el coche en el que la tonadillera se dirigía a la cadena de Fuencarral: "Vamos a ver imágenes de cuando llega a Telecinco.

De esto hace unos minutos. Todavía lucía el sol. ¡Mira qué coche tan bonito le han puesto!". Algunos espectadores estallaron en las redes sociales al ver que la cantante de 'Así fue' no llevaba el cinturón de seguridad puesto: "¿Por qué Isabel Pantoja no tiene el cinturón de seguridad puesto? ¿Es uno de sus privilegios? Es el colmo esto. De verdad, lo digo", ha comentado una tuitera.

Otros televidentes criticaron que se tildara de gesto favoritista la anécdota por la que algunos usuarios atacaron a la exconcursante de 'Supervivientes': "Decir que por no tener el cinturón puesto ya tiene privilegios es el colmo".

Mira que a mi Isabel no me gusta nada, pero decir que por no tener el cinturón puesto ya tiene privilegios es el colmo. Eso es buscarle fallos a todo

Probablemente si me pillan a mí sin cinturón me meten una multa de agárrate y no te menees. Yo no es meterme en todo, es cuestión de seguridad vial.