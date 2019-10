El inesperado 'palo' de TV3 a Pablo Motos con un sketch sobre Franco

TV3 no ha dejado pasar la oportunidad de hacer su particular visión sobre la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Dentro de su propósito de mantenerse como altavoz para la propaganda independentista, la televisión pública catalana ha emitido un sketch en el famoso programa de "Polónia". En el vídeo, se puede ver a Franco saliendo por su propie pie del Valle de los Caídos y reincorporándose a la sociedad actual de España. "Tras más de 40 años me obligan a salir. Con lo a gustito que estaba. En este tiempo el mundo ha avanzado muy deprisa, y está lleno de cosas que no entiendo", arranca diciendo.

El Franco de TV3 no entiende, sin embargo, que haya restaurantes veganos o que dos personas del mismo sexo se besen en la calle. "Soy demasiado viejo para tanto progreso. Tengo miedo", razona. Sin embargo, su perspectiva cambia cuando ve en una televisión la supuesta realidad sobre España que se empeña en dibujar el independentismo a través de su medio oficial. "¡Coño! Independentistas en la cárcel, policías pegando a manifestantes, vascos encerrados por terrorismo, detenciones sin garantías, fachas haciendo política…", dice sonriendo.

"¿Todo esto está pasando a hora? ¡Pero si el país está igual que lo dejé! ¡Joe! Qué obedientes con lo de atado y bien atado…Creo que me gustará estar fuera", reflexiona. Después, aparece como invitado en el programa "El hormiguero" de Pablo Motos. Un claro dardo tras la entrevista que se realizó en este mismo espacio a Santi Abascal hace apenas una semana.

A TV3 le ha molestado mucho la entrevista de Abascal en "El Hormiguero" pero no tiene reparos, sin embargo, en entrevistar en su propio medio varias veces a Arnaldo Otegi. En una de sus apariciones, incluso el extarra, aseguraba que "faltan" políticos en España como Ernest Lluch, sin recordar que el socialista fue asesinado por ETA. Esta misma semana, también, TV3 ha llamado “perros, agresivos, rabiosos, analfabetos y putos perros de mierda” a los Mossos tras las intervenciones policiales en los disturbios por la sentencia del procés.